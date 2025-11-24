iPad'lerde Çoğu İnsanın Bilmediği Çok İşinize Yarayacak 9 Harika Özellik

Dünyanın en popüler tabletlerinden olan iPad'lerde çoğu insanın bilmediği kullanışlı özellikler var. Biz de bu özellikleri sizler için derledik.

Dünyanın en çok tercih edilen tablet modellerinden biri olan iPad’ler, büyük ekranlı bir iPhone’dan çok daha fazlasını sunabilen cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de bilgisayarlarda kullanılan M serisi çiplerle bilgisayar seviyesinde üst seviye performans sunabilmeleriyle kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.

Tabii ki iPad modellerinde de birçok farklı kullanıcının işine yarayacak özellik var. Biz de bu içeirğimizde** iPad’lerde çoğu kullanıcının bilmediği ancak öğrenince gerçekten seveceğiniz özelliklere** bakıyoruz. Bu özelliklerin her biri farklı konularda işinize yarayacak.

Ekran kaydı

Tıpkı iPhone’larda olduğu gibi iPad modellerinde de ekran kaydı özelliği var. Bu özellik, ekranınızda yaptıklarınızın bir videosunu çekmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda sesinizi kaydedebildiğini de eklemeden geçmememiz lazım. Direkt olarak Denetim Merkezi’nden görebileceğiniz kaydetme simgesine basarak ekran kaydı alabilirsiniz.

Klavyeyi trackpad olarak kullanma

iPad’inizde tıpkı bir bilgisayar gibi trackpad olsun istiyorsanız ekranınız üzerinden bunu gerçeğe dönüştürmeniz mümkün. Tabletin dijital klavyesindeki boşluk tuşuna basılı tutarsanız klavyeyi trackpad olarak kullanabiliyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra klavyedeki tuşların kaybolduğunu göreceksiniz. Sonrasında bu kısmı trackpad gibi kullanabilir, imleci ona göre yönlendirebilirsiniz.

Kaydırarak sembol ve sayılara ulaşma

iPad klavyesi kullanıcılarının yazma deneyimini iyileştiren özelliklerle donatılıyor. Klavyede her tuşun üzerinde küçük gri karakterlerle alternatif semboller görünebilir. Bu sembollere ulaşmak için tuşa dokunup aşağıya doğru hızlı bir kaydırma yapabilirsiniz. Böylece sembollere ayrı klavye menüleri açmadan ulaşabilirsiniz. Yazı yazarken sık sık sembol veya rakam kullanıyorsanız harika bir özellik.

Kilit ekranından not açma

iPad’inizin kilit ekranı üzerinden çok hızlı bir şekilde yeni bir not açmanız mümkün. Eğer bir Apple Pencil sahibiyseniz kalem ile ekrana dokunmanız yeterli. iPad, dokunmanın Apple Pencil’dan kaynaklandığını anlayacak ve ekranınız kilitliyse bile sizin için yeni bir not sayfası açacak. Böylece hızlıca notlara ulaşabileceksiniz.

Evrensel Kontrol

Eğer bir Mac veya iPad sahibiyseniz bu özelliğe kesinlikle göz atmalısınız. Evrensel Kontrol özelliği, tek bir fare ve klavyeyi hem Mac'inizde hem de iPad'inizde aynı anda kullanmanıza olanak tanıyor. İmleci Mac ekranınızın kenarından iPad'e doğru sürüklediğinizde, fare otomatik olarak iPad ekranına geçiyor. Ayarlar’dan ulaşabileceğiniz AirPlay ve Devir bölümünden etkinleştirmeniz mümkün. Apple ekosisteminin en iyi özelliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Üç parmakla kopyala yapıştır

En kullanışlı kısayollardan biri budur. Kullanıcılar, üç parmağını kullanarak kesme, kopyalama ve yapıştırma işlevlerini gerçekleştirebilirler. Bu yöntem, tek bir basılı tutmayla oluşabilecek sorunlardan sizi kurtarıyor.

Sidecar özelliği

En öne çıkan iPad özelliklerinden biri de Sidecardır. Bu özellik sayesinde Mac ve iPad sahibi olan kullanıcılar, iPad’lerini Mac bilgisayarının ekranını genişleten veya yansıtan bir ekran olarak kullanabiliyor. Böylece Mac pencerinizi iPad’e taşıyabiliyorsunuz. İmlecinizi Mac’teki bir pencerenin tam ekran düğmesinin üzerine getirip iPad’e taşıma bölümünü seçerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Fotoğraflardan metin kopyalayın

Tıpkı iPhone’larda olduğu gibi iPad’lerde de görsellerde gördüğünüz yazıları direkt metin olarak kopyalamanız mümkün. Bir fotoğrafı açtıktan sonra içindeki metnin üzerine parmaklarınızla dokunduğunuzda o metni kopyalayabildiğinizi göreceksiniz.

Aynı uygulamanın birden fazla penceresini açma

Tek bir uygulama üzerinden birden fazla iş gerçekleştirmeniz gerekiyorsa bu özellik çok yararlı olacak. O uygulamaya basılı tuttuğunuzda “Yeni Pencere” isimli bir kısım göreceksiniz. Buraya basarak aynı anda aynı uygulamanın birden fazla penceresini görüntülemeniz mümkün hâle geliyor. Böylece çoklu görevleri sorun yaşamadan yerine getirebiliyorsunuz.

Sonuç olarak iPad’in doğru kullanıldığında sadece bir tablet değil, oldukça güçlü bir iş istasyonu olduğunu anlıyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz özellikler, cihazın işletim sisteminin derinliklerinde yatan yeteneklerin sadece küçük bir kısmı. Bunlar sayesinde iPad deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.