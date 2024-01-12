Apple, CEO Tim Cook başta olmak üzere personelinin kaç para kazandığını açıkladı. Cook'un kazancı, bir önceki yıla göre düştü. Ancak yine de dudak uçuklatan bir para kazandı.

Geçtiğimiz saatlerde "dünyanın en değerli şirketi" olma ünvanını Microsoft'a kaptıran Apple, daha çok yatırımcıları ilgilendiren bir rapor yayımladı. Bu rapor, şirketin maaş dağılımlarını gözler önüne seriyordu. Hâl böyle olunca Apple CEO'su Tim Cook'un geçtiğimiz yıl boyunca kaç para kazandığını ortaya koydu.

Tim Cook için 2022 yılında hedeflenen ücret, 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Cook, başarıları ile bu hedefin üstüne çıktı ve 99,4 milyon dolar para kazandı. Ancak 2023 yılında kendi maaşına indirim yapma kararı alan Cook, hâliyle geçtiğimiz yıl daha az para kazandı.

Tim Cook, 2023'te 63 milyon 209 bin 845 dolar kazandı

Apple'ın paylaştığı verilere göre Tim Cook, geçtiğimiz yıl boyunca 63 milyon 209 bin 845 dolar para kazandı. Apple'ın bu konuda hedeflediği rakamsa 49 milyon dolar seviyesiydi. Paylaşılan veriler, Cook'un hedeflenenden yüzde 28 fazla kazandığını gözler önüne serdi. Yıllık bazdaki kazanç ise yüzde 36 civarında düşmüş oldu.

Tim Cook'un kalem kalem kazancı:

Maaş: 3 milyon dolar

3 milyon dolar Hisse senedi ödülleri: 46 milyon 970 bin 283 dolar

46 milyon 970 bin 283 dolar Hisse dışı teşvik kazancı: 10 milyon 713 bin 450 dolar

10 milyon 713 bin 450 dolar Diğer kazançlar: 2 milyon 526 bin 112 dolar

Diğer üst düzey yöneticiler ne kadar kazandı?

Apple'ın paylaştığı raporda, bazı üst düzey yöneticilerin yıl boyunca kaç para kazandıkları da açıklandı. Buna göre;

Jeff Williams (COO): 26.961.226 dolar

(COO): 26.961.226 dolar Kate Adams (genel sekreter): 26.941.705 dolar

(genel sekreter): 26.941.705 dolar Deirdre O'Brien (perakende bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı): 26.937.010 dolar

(perakende bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı): 26.937.010 dolar Luca Maestri (CFO): 26.935.883 dolar

Peki Apple'daki herhangi bir çalışan, geçtiğimiz yıl kaç para kazandı?

Apple, bünyesinde çalıştırdığı ortalama ücretli çalışanın maaşının ise yıllık bazda 94 bin 118 dolar olduğunu açıkladı. Yani bir Apple personeli, her ay 7.840 dolar (yaklaşık 235 bin 910 TL) civarında para kazanıyor.