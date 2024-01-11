Apple, "Dünyanın En Değerli Şirketi" Ünvanını Kaybetmek Üzere!

Dünyanın en değerli şirketi olarak bilinen Apple, bu ünvanı kaybetmek üzere. Hisse senetlerinde yaşanan değer kaybı, Microsoft'un zirveye oturmasına yol açabilir.

"Dünyanın en değerli şirketi hangisidir?" diye bir soru yöneltsek, pek çok kişinin cevabı Apple olur. Çünkü bu, uzun zaman önceden beri doğrulanmış bir bilgidir. Ancak Apple'ın tahtı, son dönemlerde ciddi anlamda sarsılmaya başladı. Hatta yazılım sektörünün bir numarası olan Microsoft, Apple'ın ensesine yapıştı ve neredeyse geçmek üzere.

2023 yılında hisse senedi değerleri yüzde 48 civarında artış gösteren Apple, yılın son dönemlerinde 3 trilyon dolarlık bir şirket hâline geldi. Ancak özellikle de akıllı telefon sektöründeki daralma, Apple hisselerinde düşüş yaşanmasına yol açtı. Hatta Apple hisseleri, 2024'ün ilk 10 gününde yüzde 4 değer kaybetti. Hâl böyle olunca Apple'ın güncel değeri, geçtiğimiz gün sonu itibarıyla 2,866 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Microsoft'un güncel değeri ise 2,837 trilyon dolar

Microsoft hisseleri ise 2023 yılında yüzde 57 artış gösterdi. Sadece bununla yetinmeyen firma, 2024 yılında da hisse senedi değerlemesi yaşamaya devam etti. Yılın ilk 10 gününde yüzde 2'lik daha değer kazanan Microsoft'un güncel değeri, 2,837 trilyon dolar olarak kayıtlara geçmiş oldu. İki dev arasındaki fark, büyük bir hızla kapanmaya devam ediyor.

Apple ile Microsoft'un değerlerini gösteren grafik:

Bu arada; Apple'ın son yıllardaki en büyük ürün lansmanı olan Vision Pro, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Ancak analistler, bunun Apple'ın değeri için önemsiz olacağı görüşündeler ve bu konuda da çok haksız değiller. Çünkü karma gerçeklik başlığının fiyatı 3.499 dolar olacak ve en azından ilk aşamada niş kitleye hitap edecek.

Eğer her şey bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde Microsoft'un, Apple'ın tahtını elinden aldığını konuşabiliriz.