Apple CEO'su Tim Cook'un maaşının düşürülmesine yönelik tavsiyesi sonucu şirketin yönetim kurulu, bu tavsiyeye uyan bir karar aldı. Böylelikle Cook'un maaşı, Apple'ın hedefleri tutturması durumunda 35 milyon dolar düşmüş olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cook, kendi tavsiyesi üzerine 2023 yılında daha düşük maaş alacak. Evet, Tim Cook, Tim Cook'un maaşını düşürmüş durumda.

Cook'un 2022 yılında aldığı hedef kazancı, 84 milyon dolardı. 2023 yılı için geçerli olacak tutar ise 49 milyon dolar olacak. Yani Tim Cook, kendi maaşını yüzde 40'tan fazla düşürmüş oldu. Cook'un yıllık 3 milyon dolarlık taban maaşı ile 6 milyon dolarlık teşvik priminde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yine de daha fazlasını kazanabilir!

Apple'da alınan karar Tim Cook'un maaşını resmen düşürmüş oldu. Ancak bu noktada farklı bir husus da var. Tim Cook, kağıt üzerinde yazan tutarın üzerinde de kazanç sağlayabilir. Bu durum tamamen Apple'ın yıllık kazancına bağlı olacak. Hatta Apple'ın kayıtlarına göre Tim Cook, 2022 yılında 84 milyon dolar yerine 99.4 milyon dolar kazanç sağlamıştı. Nedeni ise Tim Cook'un nakit maaşına ek olarak Apple hissesi olarak da maaş alıyor olması.

Peki Tim Cook, neden maaşının düşürülmesini tavsiye etti?

Tim Cook, Elon Musk gibi teknoloji devlerinin CEO'ları, sabit maaşlarının yanı sıra şirketin belirlenen hedefleri tutturması halinde 'ödül' primi alırlar. Daha da önemlisi bu primler, bu teknoloji patronlarının asıl alacakları ücretleri belirler zira Tim Cook örneğinde olduğu gibi sabit maaş 9 milyon dolar seviyesindeyken ödül primleri 70 milyon doları bulabiliyor.

Aslına bakacak olursak Tim Cook'un tavsiyesi, hissedarların bu konudaki geri bildirimleri üzerine gelmişti. Şayet konuyla ilgili olarak Apple'ın finans komitesi tarafından yapılan açıklamada da "Hissedar geri bildirimleri, Apple'ın olağanüstü başarısı ve diğer geri bildirimler, Tim Cook'un tavsiyesi ile dengelendi." ifadeleri kullanıldı.

CEO maaşlarının ilk kez toz kaldırmadığını da belirtelim. Daha önce Elon Musk, benzer bir konuda 50 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya kalmıştı: