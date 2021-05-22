Devam eden Epic Games – Apple davasında CEO Tim Cook, bugün fazlasıyla tepki toplayan bazı cümlelere yer verdi. Tim Cook, Apple’ın alternatif ödeme yöntemlerinde bile komisyon peşinde koşacağını açık açık belli etti.

Geçtiğimiz aylarda Epic Games’in Fortnite oyuncularına App Store dışında bir ödeme yöntemiyle alışveriş yapma imkânı sunması, mobil sektördeki tartışmaları alevlendirdi. Apple’la birlikte Google da alışverişten alınan komisyon nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Her iki dev de Fortnite’ı kendi uygulama mağazalarından kaldırdı.

Son zamanlardaysa gözler, Apple ve Epic Games arasında devam eden davada. Bu davada bugüne kadar daha önce görmediğimiz belgeler ortaya çıkmış, ilginç ifadeler kullanılmıştı. Bugünse davaya Apple CEO’su Tim Cook katıldı. CEO Tim Cook, davanın yeniden başlıklara konu olmasını sağlayacak ifadelere yer verdi.

Apple CEO’su Tim Cook’tan tepki toplayan ifadeler:

App Store ve iOS ekosistemi hakkındaki soruları cevaplayan Tim Cook, App Store’da inceleme olmaması halinde iOS ekosisteminin ‘toksik çöp’ olacağını ifade etti. Geliştiricilerin mağazanın müşteriler için güvenli bir ve güvenilir bir yer olmasına bel bağladığını söyleyen Cook, geliştiricilere kendi uygulama içi ödeme sistemlerinin izin verilip verilmemesi konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Müşterilerin daha sonra (izinle birlikte) tüm bu farklı uygulamalar için kredi kartı bilgilerini doldurmaları gerekir. Bu yüzden bu büyük bir kullanım kolaylığı sorunu olur. Ayrıca dolandırıcılık sorunları da artar.”

Tim Cook, bu sözleriyle kullanıcıların güvenliği düşünüldüğünde haklı olsa da tam da bu sözlerin ardından tepki çeken şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca, komisyonumuzu toplamanın alternatif bir yolunu bulmamız gerekir. Daha sonra, neler olup bittiğini nasıl takip edebileceğimizi, bunları nasıl fatura edeceğimizi bulmamız ve ardından geliştiricilerin peşinden gitmemiz gerekir.”

Apple, her şartta komisyon alma peşinde koşacak:

CEO Tim Cook’un bu sözleri, ortalığı daha da kızıştıran şey oldu. Epic Games, halihazırda geliştiricilerin ödeme yapmak için alternatif ödeme yöntemleri kullanma şansına sahip olmalarını savunurken Cook, Apple’ın alternatif ödeme yöntemlerinde de komisyon alma peşinde koşacağını açıkça belirtti. Apple’ın komisyon peşinde koşmasının bir antitröst sorunu mu yoksa yasal bir şey mi olduğu da tartışılacak şeyler arasında gelecekte yer alacak.

Tim Cook’un bu sözlerini duyan birçok Twitter kullanıcısı, bu fikre tepki gösterdi ve Apple’ın geliştiricilerden ‘nefret ettiğini’ söyledi. Bazıları Microsoft örneğini vererek şirketin Windows aracılığıyla oluşturulan tüm işlerde %30 komisyon alma hakkına sahip olduğunu düşünmediğini belirtti. Apple ve Epic Games arasındaki davanın pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Yargıç Gonzalez Rogers, ancak birkaç ay içinde bir karar gelebileceğini ifade etti.