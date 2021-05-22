Sektör ve çalışma alanı fark etmeksizin tüm tasarımcıların ihtiyacı olan stok görsel, video, ses, şablon ve daha nicesini bulabilecekleri Envato Elements platformu, dijital ortamda oluşturulan yaratıcı işlerin en büyük yardımcısıdır. Gelin Envato Elements nedir, nasıl kullanılır, kullanıcılarına neler sunuyor gibi soruların detaylarına bakalım.

Tasarım dediğimiz zaman akla ilk olarak grafik ve web tasarımı gelse de aslında bir video, ses, yazı tipi gibi farklı materyaller üzerinden yapılan çalışmalar da tasarımdır. Bir tasarımcı, her şeyi sıfırdan oluşturabileceği gibi stok yani hazır ürünlerden de faydalanabilir. Stok ürün platformu denildiği zaman akla ilk gelen ShutterStock oluyor ancak son zamanlarda öne çıkan Envato Elements isimli bir platform daha var.

Öncelikle belirtelim, Envato Elements bazı ücretsiz ürünler sunsa da ücretli bir abonelik sistemi ile çalışıyor. Platformu incelediğiniz zaman neden ücretli olduğunu anlayacaksınız çünkü dünyanın pek çok farklı noktasında bulunan sanatçılara ait milyonlarca ses, video, fotoğraf, grafik, şablon ve benzeri var. Envato Elements nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarına bakalım ve bu platform, kullanıcılarına ne tür hizmetler sunuyor yakından görelim.

Envato Elements nedir?

2016 yılında lansmanı yapılan Envato Elements, kendini grafik varlık kütüphanesi olarak tanımlayan bir stok tasarım ürün platformudur. Envato Elements üzerinden milyonlarca ses, video, yazı tipi, fotoğraf, Wordpress şablonu, sunum şablonu, 3D tasarımlar ve aklınıza gelen daha pek çok farklı tasarım ürününe ulaşabilirsiniz.

Platform, tıplı ShutterStock gibi çalışıyor. Envato Elements üzerinden ulaştığınız tasarımlar, dünyanın farklı noktalarında yaşayan tasarımcıların imzasını taşıyorlar. Kullanıcılar, platforma aylık bir ücret ödeyerek abone olduktan sonra her indirdikleri üründen, ürünün tasarımcıları belirli bir pay alıyor. Pek çok stok platformu bu şekilde çalışır.

Envato Elements, şu anda platform üzerinden 55 milyondan fazla yaratıcı stok ürünün yayında olduğunu söylüyor. Bu ürünlerden bazılarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ancak platformda bulunan diğer pek çok tasarım materyaline ulaşmak için ayda 16,50 Dolar ödeyerek abone olmalısınız.

Envato Elements nasıl kullanılır?

Envato Elements platformunda yer alan ürünleri kullanabilmek için öncelikle kendinize bir hesap oluşturmalısınız. Eğer platformun ücretli abonelik hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız profil sayfanız üzerinden abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz zaman platform üzerindeki tüm ürünlere ulaşabilir ve indirme sınırı olmadan dilediğiniz ürünü kullanmak üzere cihazınıza indirebilirsiniz.

Envato Elements ana sayfasında kullanıcıları stok video, video şablonları, müzik, ses efektleri, grafik şablonları, grafikler, sunum şablonları, fotoğraflar, yazı tipleri, eklentiler olmak üzere bazı temel kategori başlıkları karşılıyor. Bu kategori başlıkları üzerinden aradığınız ürünlere ulaşabilirsiniz.

Eğer temel kategoriler ilginizi çekmiyorsa diğer kategoriler bağlantısı ile daha detaylı tasarım başlıklarına ulaşabilirsiniz. Mutlaka bir kategori başlığı ile arama yapmanız gerekmiyor. Dilerseniz platformun arama çubuğu üzerinden bulmak istediğiniz tasarım ürününe dair anahtar kelimeler ile arama yapabilir ve aramanızı filtreleyerek nokta atışı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Envato Elements neler sunuyor?

8200’den fazla yazı tipi

1 milyondan fazla stok fotoğraf

800 binden fazla stok video

190 binden fazla ses dosyası

1800’den fazla Wordpress şablon ve eklentisi

130 binden fazla grafik şablonu

35 binden fazla sunum şablonu

Envato Elements, 55 milyondan fazla grafik varlık sunduğunu söylüyor. Elbette saymak mümkün değil. Ancak platformun blog sayfası üzerinden paylaşılan bilgilere baktığımız zaman genel olarak platformda bulunan tasarım ürünü sayısı şu şekilde;

Envato Elements platformunda bulunan tüm bu stok tasarım ürünlerini dilediğiniz kadar yani sınırsız indirme hakkınız var. Abone olduktan sonra indirdiğiniz her ürünü kullanma hakkınız oluyor. Bunun anlamı, ürünün kullanımı için gerekli telif hakkı, atıf yapmak kaydıyla, sizin oluyor demektir. Özellikle büyük projelerde yaşanacak hukuki sorunların önüne geçmek için telif hakkını göz önünde tutmak son derece önemli.

Envato Elements ile neler yapılabilir?

‘Her şey’ demek biraz abartı mı olur acaba? Ancak doğru, Envato Elements platformunda ulaşabildiğiniz tasarım ürünleri ile her şeyi yapabilirsiniz. Milyonlarca stok fotoğraftan biri ile basit bir sosyal medya paylaşımından tutun, tüm ülkenin panolarını süsleyecek reklam afişlerini bile yapabilirsiniz.

Yazı tipleri, hangi alanda tasarım yapıyor olursanız olun yarattığınız ürünü biricik hale getirecektir. Bir YouTuber, platform üzerinden edindiği video ve ses dosyalarının katkısı ile oluşturduğu videosunu özelleştirerek kendi çekme imkanı olmayan görüntüleri ve kendi kaydetme imkanı olmayan sesleri bu şekilde videosunda kullanabilir. Platformdaki ses ve efekt dosyaları, podcast üreticileri tarafından da kullanılabilir.

Sunum yapmanın zorluklarını farklı içeriklerimizde defalarca anlattık. Envato Elements üzerinden ulaşabileceğiniz sunum şablonları ile benzersiz sunumlara imza atabilirsiniz. Web tasarımcılar için Envato Elements, binlerce Wordpress şablon ve eklentisi sunuyor. Bunu okuduğunuz anda bile bu ürünlerle sitenizi geliştirmek için can attığınızı ve parmaklarınızın karıncalandığını hissedebiliyoruz.

Envato Elements, binlerce grafik şablonu sunuyor. Bu şablonları kullanan bir grafik tasarımcının yapabilecekleri yalnızca hayal gücü ile sınırlı. Kısaca özetlemek gerekirse Envato Elements, bir tasarım için ihtiyacınız olan tüm dijital tasarım ürünlerini size sunuyor. Platform üzerinden ulaştığınız tüm stok ürünleri dilediğiniz gibi özelleştirebilir ve tasarımlarınızı geliştirerek benzersiz eserler haline getirebilirsiniz.

Tasarımlarda stok varlık kullanımı:

Usta tasarımcılar zaten konuya hakimdir ancak tasarım dünyasına yeni adım atanlar için stok ürün kullanımını biraz detaylandırmak gerekiyor. Bu tür platformlarda yer alan sunum şablonları, grafik şablonlar ve Wordpress şablonları kullanıcıya üzerinde işlem yapılacak bir dosya olarak gelir. Yani uygun bir program ile açtığınız şablon dosyasını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Envato Elements platformunda bulunan stok ses dosyaları, fotoğraflar ve videolar da alışıldık formatta kullanıcıya sunulur. Uygun bir program ile bu stok ürünleri açtığınız zaman üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Platforma abone olduğunuz zaman bu ürünlerin kullanımı için gerekli telif hakkına da sahip oluyorsunuz. Ancak bazı ürünlerde atıf vermek gibi bazı hak detayları bulunuyor. Ayrıntıları öğrenmek için kullandığınız stok tasarım ürününün sayfasını ya da Envato Elements sözleşmesini inceleyebilirsiniz.

Sektör ve çalışma alanı fark etmeksizin tüm tasarımcıların ihtiyacı olan stok görsel, video, ses, şablon gibi gerekli tüm dijital tasarım ürünlerine ulaşabileceğiniz Envato Elements nedir, nasıl kullanılır gibi soruları yanıtladık ve platform hakkında bilmeniz gereken detayları anlattık. Konu ile ilgili çok daha detaylı bilgi için Envato Elements internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.