Apple, bu hafta başı çıkan "Instagram'da çıplak fotoğraf oluşturan uygulamaların reklamı yapılıyor" haberlerinin ardından harekete geçti. Şirket, bu uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başladı.

Bu hafta sizlerle paylaştığımız bir haberde, Instagram’ın insanların çıplak fotoğraflarını oluşturan uygulamaların reklamını yaptığını aktarmıştık. 404 Media tarafından yapılan analizle keşfedilen bu reklamların kullanıcıların karşısına çıktığı ve rızası olmayan insanların görüntülerini kullandığı görülmüştü.

Bu uygulamalar, direkt olarak kullanıcıyı App Store gibi mağazalara yönlendiriyordu. Mağazalarda da “sanat oluşturma aracı” olarak gösteriliyorlardı. Tartışmalar devam ederken Apple’dan bir hamle geldi.

Apple, sahte çıplak fotoğraf oluşturan uygulamaları kaldırmaya başladı

Yine 404 Media tarafından paylaşılan bir rapora göre Apple, rızası olmayan insanların çıplak fotoğraflarını oluşturma vaadi veren yapay zekâ uygulamalarına karşı sert önlemler almaya başladı. Şirketin, bu uygulamaları App Store üzerinden kaldırmaya başladığı bildirildi.

*Uygulamaların reklamlarına örnek.

Habere göre şirket, Instagram’da keşfedilen reklamların ardından 404 Media ile iletişime geçti ve daha fazla bilgi istedi. Bunun ardından da bahsi geçen reklamlara ulaştılar ve uygulamaların App Store sayfalarına bağlantılarını buldular. Sonrasında ise mağazadan kaldırılma işlemi gerçekleşti. Şu ana kadar 3 uygulamanın bulunduğu ifade ediliyor.

Apple’ın bu hamlesi rahatlatıcı olsa da durumun tamamen çözülmediğini gösteriyor. Şirket sadece 404 Media’nın bulduğu, App Store’a doğrudan bağlantılar gönderen uygulamalara ulaşabildi. Yani diğerleri hakkında henüz bir şey yapılmamış olabilir ve hâlâ çok sayıda uygulama mağazalarda yer alıyor olabilir. Bu da durumun ilerleyen zamanlarda kedi fare oyununa dönüşeceğini gösteriyor. Uygulamaların tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağını göreceğiz.