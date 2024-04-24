404 Media tarafından yapılan bir analize göre Instagram, insanların rızası olmadan yapay zekâ ile çıplak fotoğraflarını oluşturan uygulamaların reklamını yapıyor.

Sahte fotoğraflar, yapay zekânın getirdiği endişelerin başında yer alıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler de ünlüler. Şarkıcıdan oyuncuya kadar birçok ismin yapay zekâ yardımıyla oluşturulan uygunsuz sahte fotoğrafları internet ortamlarında kolayca yayılabiliyor. 404 Media tarafından paylaşılan bir rapor ise herkesin kullandığı platformlarda bu sahte görselleri oluşturan uygulamaların reklamlarının yapıldığını ortaya koyuyor.

Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın, reklam kütüphanesinde deepfake fotoğraflar oluşturan uygulamalara yer verdiği ortaya çıktı. Bu uygulamalar, insanların kıyafetli fotoğraflarından sahte çıplak görseller oluşturmayı vadediyor.

Reklamlarda insanların rızası olmadan görseller kullanılıyor

Meta’nın kazanç elde ettiği söylenen bu reklamlar, kullanıcıların karşısına çıkıyorlar. Reklamlarda rızası olmayan ünlülerin veya diğer insanların görüntüleri kullanılıyor ve uygunsuz görseller oluşturulabileceği söyleniyor. Örneğin bir reklamda Kim Kardashian’ın fotoğrafı eklenmiş ve yanına “Herhangi bir kızı bedavaya soyun” gibi rahatsız edici ifadeler koyulmuş.

Son aylarda yapay zekânın popülerleşmesi nedeniyle bu tarz “çıplaklaştırma” uygulamaları yaygınlaşmıştı. Yalnızca ünlülerin değil, herhangi bir insanın deepfake görüntülerinin oluşturulabildiğini sık sık görüyorduk.

Tespit edildiğinde kaldırılıyorlar

404 Media, yaptığı incelemede çoğu reklamın kaldırıldığını ifade etti. Ancak hâlen görülebildiklerini de ekledi. Bir şirket sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Meta, yetişkinlere uygun içerik barındıran reklamlara izin vermiyor. İhlal eden reklamları tespit ettiğimizde hızlıca kaldırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu da tespit edilemeyen reklamların hâlen Instagram’da görülebileceğini ortaya koydu.

Bunu sadece Instagram’da görmüyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında X (Twitter) gibi platformlarda da benzer uygulamaların reklamları kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Deepfake görüntülerin çığ gibi büyüyen bir problem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sosyal medya platformlarının bu durumun önüne geçmek için daha fazla çaba sarf etmesi şart.