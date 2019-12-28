Ortaya çıkan bazı haberlere göre teknoloji devi Apple, kendi ekranlarını üretmek için bir tesis satın alacak. İddiaya göre fabrikanın satın alınacağı isim ise Apple’ın bir zamanlar ekranlarını üreten Japan Display.

Son zamanlarda ortaya çıkan bir iddiaya göre Apple, kendi ekranlarını üretmek için bir tesis satın alabilir. İddialar, Apple’ın Sharp ile anlaşarak bir Japan Display fabrikası satın almayı düşündüğü söylentileriyle birlikte daha da güçlendi. Japan Display, bir zamanlar iPhone üretiminde önemli role sahipti.

JDI, ekran tipleri arasından en çok LCD ekranlara yoğunlaşıyor. Fakat Apple, iPhone X modelinden bu yana cihazlarında LCD ekran yerine OLED ekranlar eklemeye başlamıştı. Bazı haberlere göre ise 2020’de çıkacak iPhone’ların ekranı tamamen OLED olacak.

Tabii Apple gibi bir müşterisini kaybeden JDI’da da küçülme yaşanacağı bir gerçek. Şirket, Sony, Toshiba ve Hitachi şirketleri 2012 yılında LCD bölümlerini tek bir varlık altına toplayınca kurulmuştu. Şimdi ise JDI, Hakusan fabrikasını satmak üzere Apple ve Sharp ile görüşme yapıyor.

Yapılan anlaşmayla gerçekleşecek satın alımın 730 milyon dolar ila 820 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Hakusan, JDI’ın en büyük fabrikaları arasında yer alıyor ve aslında Apple da bu fabrikanın kurucuları arasında bulunuyor. Tesis, 2016 yılında üretime başlamıştı ve Apple, tesisi kurmak için yaklaşık 730 milyon dolar harcamıştı.

Tabii ki JDI, OLED teknolojisini bir kenara da atmış değil. Bazı haberlere göre şirket, 2016 yılında OLED ekran üretimi için yeni yollar keşfetmeye çalışıyordu. Bu bağlamda Panasonic ve Sony’nin ortaklığıyla kurulan Japon bir üreticiyi bünyelerine katmışlardı.

Japan Display'den açıklama:

Ortaya atılan tesis satışı iddialarına ise Japan Display tarafından cevap geldi. Şirket, potansiyel anlaşmada herhangi bir karar verilmediğini açıkladı. Aynı zamanda JDI’ın Hakusan tesislerini nasıl kullanacağına yönelik her seçeneği de gözden geçirdiklerini, ancak herhangi bir karar verilmediğini belirtti.

Apple, JDI’dan fabrika satılırsa bu, Apple’ın yaptığı ilk kaynak yatırımı olmayacak. 2017 yılında çıkan haberlerde Apple’ın kendi OLED üretim tesisini kurduğunu ancak bu tesisin seri üretim için kurulmadığı, üretim yöntemleri geliştirmek için kurulduğu söylenmişti.