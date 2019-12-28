Boeing, ABD'nin füze savunma sisteminin modernizasyonu için 265 milyon dolar kazanacak. Pentagon'un açıklamasıyla birlikte projenin değeri 11,2 milyar dolara çıktı.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, ABD Savunma Bakanlığı'ndan dev bir sipariş aldı. Pentagon, Karada Konuşlandırılmış Uçuş Yolu Savunması (GMD) sistemlerinin modernizasyonunu Boeing'in yapacağını açıkladı.

Modernizasyon projesinin değerinin 265 milyon dolar olduğu açıklanırken, bu projeyle birlikte füze savunma sisteminin toplam değerinin 11,2 milyar doları bulacak. Anlaşmayla birlikte, Boeing, GMD İletişim Ağı modernizasyonunu, havada önleyici iletişim sistemleri veri terminali teknolojisi geliştirmesini ve GMD karadan ateş kontrol iletişim sistemlerinin yazılımının ve entegrasyonunun tamamlanmasını üstlenecek.

Pentagon'un açıklamasına göre proje, Boeing, Northrop Grumman ve L3Harris Corporation'tan bir sanayi ekibi tarafından 27 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

ABD'nin GMD projesi, kıtalar arası balistik füzelere karşı savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Geçen Mart ayında Pentagon, bir füzeyi savunma sisteminden fırlatılan iki önleyici füzeyle vurma denemesinde başarılı olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, Pasifik Okyanusu'nun üzerinde seyreden bir füzeyi, California'da yeraltında bulunan sistemlerden fırlatılan iki önleyici füzeyle vurup imha ettiğini açıklamıştı. İlk defa yapılan 'salvo' denemesinde hedef uzayda başarıyla vurulmuştu.

"Salvo" anlayışı, savaşta füzelere yönelik müdahalenin hedefi bulmasını ve vurmasını zorlaştırmak için tasarlanmış tuzaklara ve diğer önlemlere karşı füzeye isabet ihtimalini artırmayı amaçlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Alaska’daki Fort Greely’de bulunan füze savunma sistemlerinin artırmak ve geliştirmek için uğraşıyor. Bu yıl içerisinde Kongre’ye gönderilen 2020 savunma bütçesi önerisinde, Alaska’da bulunan sistemi de içeren füze savunması için 9,4 milyar dolar istenmişti.

ABD, dünya çapında fırlatılan füzleri, Uzay İzleme ve Gözlem Sistemi olarak adlandırılan uydu sistemleri, karadan İleri Konuşlu Radar Sistemleri, denizden X-Band radar sistemleri ve gemilerden Erken Uyarı ve Spy-1 radar sistemleriyle takip ediyor.

Fırlatılan bir füzeyi durdurmak için, orta ölçekli olarak nitelendirilen SM-3 balistik akılı füzeler, GMD ve Aegis gemilerinde bulundurulan balistik füzelerin yanı sıra terminal savunma sistemleri olarak tanımlanan Patriot (PAC-3), THAAD ve gemilerdeki balistik füzelerini kullanıyor.

Toplam 30 karada konuşlandırılmış balistik füze önleme bataryasının 26'sı Alaska'nın Fort Greely Üssü'nde, 4'üyse California'nın Vanderberg Hava Üssü'nde bulunuyor.