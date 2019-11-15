Apple, Elektronik Sigara Uygulamalarını Kaldırdı

Elektronik sigalara karşı açılan savaşa Apple da dahil oldu. Haziran ayından beri konu üzerinde çalıştığı söylenen Apple, aldığı bir kararla App Store'daki elektronik sigarayla ilgili uygulamaların tamamını kaldırdı.

Geçmişi çok da eskilere dayanmayan elektronik sigaralar bir süredir hayatımızın içerisinde. Elektronik sigaralar son dönemlerdeyse, sonradan nedeni keşfedilen gizemli bir hastalık ve neden olduğu ölümlerle gündemde. Şimdi ise bu olaya, ABD merkezli teknoloji devi Apple da dahil oldu. Apple, uygulama mağazası olan App Store'dan, elektronik sigarayla ilgili tüm uygulamaları kaldırmaya karar verdi.

Elektronik sigaralarının geçmişinin olmayışı ve yeterli araştırmaların yapılamamış olması, kullanıcıların nasıl bir risk altında olduğunun anlaşılamamasına neden oluyor. Çünkü elektronik sigaraların kullanımı yeni yeni popüler olmaya başladı ve bu da uzun vadede insanlara ne gibi zararlar vereceğinin bilinmemesine yol açıyor. Son dönemlerde elektronik sigaralarla ilişkilendirilen ölümler de kamuoyunu bu ürünlerle ilgili harekete geçirmiş durumda.

Aslına bakacak olursak Apple, App Store'da bugüne dek elektronik sigaraların satılmasına yardımcı olmadı. Ancak ABD gibi ülkelerdeki popüler elektronik sigara üreticilerinin, kendilerine özel mobil uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar kimi zaman ilgili elektronik sigaraların kontrol edilebilmesini sağlarken kimi zaman da sosyal ağ veya oyun olarak karşımıza çıkıyordu. Apple'ın aldığı bir karar sonucunda bu uygulamalar artık App Store'da bulunmayacak.

Aslına bakacak olursak ortaya çıkan raporlar, Apple'ın bir süredir böyle bir karar almak için çalıştığını gösteriyor. Çünkü raporlara göre Apple, elektronik sigara ile ilgili uygulamaları platformdan kaldırmak için haziran ayında harekete geçmiş ve bu bağlamda gerekli çalışmaların yapılması için talimat vermişti. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte App Store, bu uygulamaların tümünü kaldırdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Apple, App Store'un herkes, özellikle de gençler için güvenilir bir yer olması için çalıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda platformdaki uygulamaları düzenli olarak denetlediklerini söyleyen Apple yetkilileri, bu tür çalışmaların devam edeceğini ve özellikle gençlerin sağlıklarını etkileyecek türden uygulamaların platformdan kaldırılacağını ifade etti.

Apple'ın aldığı bu karar doğrultusunda 181 uygulama, App Store'dan kaldırıldı. Uygulamalar, bundan sonra App Store aracılığıyla iPhone'lara yüklenemeyecek ancak mevcut kullanıcılar, bu uygulamaları kullanmaya devam edebilecekler.