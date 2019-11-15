Apple, iOS 13.3 İle Önemli Bir Güvenlik Özelliği Getirecek

Apple, iOS 13.3 güncellemesinde güvenliğe daha çok önem veren özellikler sunmayı planlıyor. Yeni iOS 13.3 Beta 2 sürümüyle gelen en önemli özelliklerden biri, Safari tarayıcısına güvenlik anahtarı desteği getiriyor.

Apple, iOS 13.3'ün testlerine geçtiğimiz hafta başladı ve sonunda ikinci beta sürümünü yayınladı. Yeni iOS 13.3 Beta 2 güncellemesiyle, güvenliğe önem veren kullanıcılar için yeni özellikler eklendi. Bu özelliklerden en önemlisi, Apple'ın Safari tarayıcısının artık güvenlik anahtarlarını destekleyebilmesi.

iOS 13.3'ün ikinci geliştirici beta sürümüyle Safari tarayıcısı artık NFC, USB ve Lightning FIDO2 uyumlu güvenlik anahtarlarını destekliyor. Bir başka deyişle iOS 13.3 güncellemesi yayınlandığında, daha önce Safari ve Google Chrome gibi tarayıcılarda desteklenmeyen, Yubico'nun iPhone uyumlu YubiKey 5Ci gibi fiziksel güvenlik anahtarları kullanılabilecek. Ayrıca güvenlik anahtarlarıyla birlikte 1Password gibi bazı parola yöneticisi uygulamaların kullanımına da destek gelecek.

Güvenlik anahtarları, kolay ve güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi olmasının dışında, cihazınıza kolayca bağlayabiliyorsunuz. Parola tabanlı kimlik doğrulamasından daha güvenli ve daha kullanıcı dostu bir yöntem olarak öne çıkıyor. Örneğin güvenlik anahtarları hacker'ların bilgilerinizi sahte bir sayfaya girmenizi isteyen bir e-postalar göndererek yaptıkları kimlik avı girişimlerini engelleyebiliyor.

Apple artık iOS 13'ü daha güvenli bir hale getirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi, sesli asistan Siri'yi kilitleme özelliği de dahil olmak üzere, işletim sisteminin yeni sürümüne önemli güvenlik özellikleri ekledi. Ayrıca arka planda ne kadar veri kullanıldığını göstererek bunu engellemenizi sağlayacak yeni özellikler de getirdi.

iOS 13.3'ün Aralık ayında iPhone kullanıcılarına sunulması bekleniyor bekleniyor. OTA üzerinden sunulacak güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebileceksiniz.