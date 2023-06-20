Geçmişte adının bir yerinde "apple" geçen bir kişiye bile dava açan Apple, elma işareti içeren tüm logolara karşı da mücadele ediyor...

Apple, teknoloji sektörüne her ne kadar yön veren bir şirket olsa da sadece geliştirdiği teknolojilerle bilinmiyor. Aynı zamanda pek çok şirkete ve isme yönelik açtığı garip garip davalarla da ününü artırıyor.

Bu davalardan birisi de 2017 yılında, 100 yıldan fazla geçmişe sahip İsviçre Meyve Birliği’ne karşı açılmıştı. Apple, markanın elma şeklindeki logosuna itiraz ederek elma şeklinin kendisine ait olduğunu savunuyordu. Bugün Birlik’ten gelen açıklamayla birlikte dava yeniden gündeme geldi.

Apple, gerçek elmanın da sahibi olmak istiyor...

111 yıllık tarihi boyunca kırmızı elma üzerine beyaz haclı logo kullanan Birlik’in yöneticisi Jiömmy Mariéthoz, yıllardır sürmekte olan dava hakkında açıklamada bulundu. Mariéthoz, Apple’ın sadece kendilerinin değil, tüm elma içeren logolardaki elmaları sahiplenmek istediğini savundu. Evet, bildiğimiz elma.

“Davayı anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü ısırılan elmayı korumaya çalışmıyorlar. Buradaki amaçları gerçek bir elmanın haklarına sahip olmak ki bu bizim için neredeyse evrensel bir şey. Herkesin kullanması için ücretsiz olmalıdır.

Bir elmanın herhangi bir görsel temsilinin - yani görsel-işitsel veya yeni teknolojilerle veya medyayla bağlantılı her şeyin - potansiyel olarak etkilenebileceğinden endişe duyuyoruz.”

Apple, Türkiye dahil pek çok ülkede benzer davalara imza atmıştı:

Apple’ın elma içeren logolara yönelik davaları sadece İsviçre Meyve Birliği’yle sınırlı değil. Şirket, Japonya, İsrail, Ermenistan ve Türkiye’de de benzer davalara imza atmıştı. Bu ülkelerdeki yetkili kurumlar ise duruma karşı çıkmamıştı.

Apple, geçtiğimiz aylarda sadece elma logosunun da ötesine geçerek Frank Pineapple adlı bir sanatçıya, adındaki “apple” ifadesinden dolayı dava açmıştı…