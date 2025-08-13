Elon Musk, Apple'ın App Store'da OpenAI'ı öne çıkarıp diğer yapay zekâ şirketlerinin öne çıkmasını engellediğini iddia etmiş ve dava açacağını söylemişti. Apple'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Elon Musk, dün X üzerinden bir paylaşım yaparak bir iddia ortaya attı. Milyarder girişimci, Apple’ın App Store’da OpenAI’a yardım ettiğini ve diğer yapay zekâ şirketlerinin en popüler uygulamalar arasında 1’inci sıraya gelmesini engellediğini iddia etmişti. Bu konuda xAI’ın hukuki işlem başlatacağını da eklemişti. Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman bu gönderiye yanıt vererek durumun doğru olmadığını, Musk’ın X’te aynı şeyi kendisinin yaptığını söyleyerek tartışma başlatmıştı.

Bugün ise konu hakkında direkt olarak Apple tarafından bir açıklama geldi. Teknoloji devi, yaptığı açıklamada App Store’da adaletsizlik olduğuna dair iddiaları reddettiğini ve böyle bir şey olmadığını belirtti.

“App Store adil ve tarafsızdır”

Bloomberg’e gönderilen açıklamada Apple, App Store uygulama mağazasının “adil ve tarafsız” bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi. Şirket sözcüsü, mağazanın uzmanlar tarafından objektif kriterler kullanarak seçilmiş grafikler, algoritmik öneriler ve listeler aracılığıyla binlerce uygulamaya ev sahipliği yaptığını belirtirken görünürlüğü artırmak için birçok farklı şirketle iş birliği yaptıklarını, geliştiricilere fırsatlar sunduklarını da ekledi.

Yani anlayacağınız Apple, OpenAI’ birinci yapma ve diğer yapay zekâ şirketlerini geriye atma gibi bir yaklaşımı olmadığını söylüyor. Zaten Elon Musk da bu iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştı. Bu yüzden şu an için ne olacağını bilemiyoruz. Musk’ın hukuki yollara başvurup başvurmayacağını zaman gösterecek.