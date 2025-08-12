Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman, X üzerinden yine birbirine girdi. Musk, Apple'ın App Store'da OpenAI'ı öne çıkarmaya çalıştığını söylerken Altman ise Musk'ın X'i kendi çıkarlarına göre kullanmasından bahsetti.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile yapay zekâ devi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, daha önce defalarca kez birbiriyle atışmıştı. Önceki olaylarda Musk, hep OpenAI’ı insanlığa yardım etme hedefinden çıkmakla suçluyor, Altman’ın da paraları “cebe atmaya” çalıştığını söylüyordu. Son zamanlarda ikili arasındaki atışmalar durmuştu. Ancak bugün bu durum değişti. İkili, yine X üzerinden birbirine girdi.

İlk gönderi, Elon Musk’tan geldi. Musk, aslında direkt olarak OpenAI veya Sam Altman’a değil, Apple’a laf atan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Apple’ın OpenAI’dan başka herhangi bir yapay zekâ şirketine App Store’da 1’inci olma izni vermediğini ifade etti ve bu konuda adım atacaklarını söyledi. Sam Altman da Musk’ın bu iddiasına yanıt verdi.

Musk’a göre Apple, OpenAI’ın ChatGPT uygulamasını App Store’da 1’inci tutmaya yardım ediyor

“Apple, OpenAI dışında herhangi bir yapay zekâ şirketinin App Store’da 1 numaraya ulaşmasını imkânsız kılacak şekilde davranıyor. Bu açıkça rekabet yasalarına aykırı bir davranıştır. xAI, derhal hukuki işlemleri başlatacak.”

Musk’ın açıklamasına baktığımızda iddiaya göre Apple, OpenAI’ın ChatGPT uygulamasını App Store’da öne çıkarıyor ve diğer rakiplerin en üste geçmesine engel oluyor. Grok’u geliştiren kendi yapay zekâ şirketi xAI’ın bu konuda hukuki işlem başlatacağını da eklemiş.

Sam Altman ise Elon Musk’ın X’te kendi şirketlerini öne çıkardığını ve rakiplerine zarar verdiğini söyledi

Sam Altman ise Musk’a karşı çıkan bir gönderi yayımladı. Altman, bu gönderide konuyu eleştiren Musk’ın kendisine yönelik daha önceki iddialara yer verdi. Musk’ın, X’te kendi şirketlerine yarar sağladığını, rakiplerine ve sevmediği insanlara zarar vermeye çalıştığını belirtti. Açıklaması şu şekilde:

“Elon’ın X’i kendi çıkarları ve kendi şirketleri için manipüle ederek rakiplerine ve sevmediği insanlara zarar vermek için yaptığı şeyler göz önüne alındığında, bu ortaya attığı Apple iddiası çok dikkat çekici. OpenAI, sadece harika ürünler üretmeye odaklanacak.”

xAI’ın gerçekten dava açıp açmayacağını, Musk’ın bu iddialar için kanıt sunup sunmayacağı gibi konular şimdilik belirsiz. Ancak yakında Musk ve Altman arasındaki atışmaların arttığını görme ihtimalimiz var.