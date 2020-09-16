Apple, Epic Games’in Açtığı Fortnite Davasını Küçümsedi

Apple, uzun bir süredir Epic Games ile yaşadığı gerginlikle gündemdeydi. Cupertinolu teknoloji devi, Epic Games'in açtığı davayı küçümseyerek "Fortnite'a olan ilgiyi yeniden canlandırmak için bir kampanya" olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Apple, yeni yayınladığı legal belgelerle Epic’in iddialarına karşı çıkarken firmanın açtığı davayı da Fortnite için ilgiyi canlandırmanın yeni bir yolu olarak gösterdi. Ortalık daha da karışacak gibi duruyor.

Apple, Epic Games ile olan yasal mücadelesinde yeni bir açıklama yaptı. Epic Games’in Fortnite’ın yeniden App Store’a eklenmesi için açtığı davaya odaklanan Apple, oldukça agresif bir yaklaşım sergileyeceğini gösterdi.

"Epic bir yangın çıkardı"

Firmadan yapılan açıklamada, "Epic bir yangın başlattı ve üstüne de benzin döktü, ve şimdi de mahkemeden söndürmek için yardım istiyor. Üstelik Epic bunu yalnızca Apple ile yıllarca karşı bir ilişki sürdürmesini sağlayan sözleşme şartlarına dönerek anında yapabilirdi" ifadeleri kullanıldı.

Apple bir kez daha kendi kurallarını koyabileceğini ve bunun rekabeti engelleyici bir şey olmadığını ifade etti. Firmanın iddiasına göre Epic daha önce Fortnite’ın App Store’da olmaktan ciddi kazanç elde etti. Son olarak da Apple’a göre Epic, üçüncü parti geliştiricileri ve Unreal Engine kullanarak oyun ya da uygulama geliştirenleri kendi Fortnite uygulamasına olan ilgiyi canlandırmak için feda ediyor.

Epic’e meydan okuyan Apple, firmanın "Bu davanın (ve neden olduğu haber manşetlerinin), Fortnite’a olan ilgiyi canlandırmak amacıyla yapılan pazarlama kampanyasının bir parçası gibi gözüktüğünü" ifade etti.

Apple’a göre Fortnite’a olan ilginin düştüğünü açıkladı

Apple’ın iddialarına göre Fortnite’a olan ilgi, Ekim 2019’dan Temmuz 2020’ye kadar yaklaşık %70 azaldı. Bu nedenle de yaptıkları açıklamada Epic’in "Bir kurban değil, bir sabotajcı," olduğu söylendi.

"Üçüncü parti Fortnite oyuncuları ve Unreal Engine geliştiricileri, Apple ve Epic arasındaki ticari anlaşmazlıkta Epic onları kendi ticari amaçları uğruna onları riske attığı için tehdit altında hissediyorlar" diyen Apple, sert tutumunu sürdürdü.

Bu açıklamalar şimdilik herhangi bir şeyi değiştirmiyor olsa da Apple’ın mahkemelerde mücadele etmeye hazır olduğu göze çarptı. Epic ve Apple’ın arasındaki mahkemede bir sonraki celse ise 28 Eylül tarihinde görülecek.