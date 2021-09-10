Epic Games, Apple'a Açtığı Davada Büyük Bir Zafer Kazandı

Yaklaşık bir yıldır devam eden Epic Games - Apple davasında bugün sürecin gidişatını değiştirecek önemli bir karar alındı. Mahkeme, Apple'ın geliştiricilerin kendi alternatif ödeme yöntemlerini kullanıma sunmalarını yasaklayamayacağı kararına vardı.

Bundan yaklaşık bir sene önce Apple ve Epic Games arasında çetin bir mücadele başladı. İki dev şirketin davalık olmasıyla iyiden iyiye ateşlenen mücadelenin sebebi ise Epic Games'in Apple'ın uygulama içi satın almalardan aldığı devasa komisyonların önünü kesmek istemesiydi. Ancak Epic Games'in bu hamlesi Apple tarafından çok da iyi karşılanmadı ve Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.

Epic Games tarafından Apple'a açılan antitröst davasında bugün işleri şirketin lehine çevirecek önemli bir karar alındı. ABD mahkemeleri, Apple'ın geliştiricilerin uygulamalarda ödemeleri nasıl alabileceğine yönelik koyduğu bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdi.

Geliştiriciler kendi ödeme yöntemlerini kullanabilecekler:

Apple'ın eleştirilen politikasına göre geliştiriciler uygulamalarında Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sisteminin dışında başka ödeme yöntemi ekleyemiyolardı. Ancak söz konusu ödeme sistemi, geliştiricilerden yüzde 30'a varan komisyonlar kesiyordu. Bugün alınan kararla Apple'ın bu uygulamasına son verildi. Mahkeme, Apple'ın geliştiricilerin sunacağı alternatif ödeme seçeneklerini engelleyemeyeceğine karar verdi. Böylece geliştiricilerin Apple'a komisyon ödemek zorunda olmasının da önüne geçilmiş oldu.

Davada ayrıca geliştiricilerin kullanıcıların uygulamaya kaydoldukları iletişim bilgileri üzerinden onlarla iletişime geçmesinin de Apple tarafından engellenemeyeceğine karar verildi.

Apple'ın hisseleri karar sonrası değer kaybetti:

Epic Games için büyük bir zafer olarak değerlendirilebilecek bu yeni gelişme Apple'ı kötü etkiledi. Şirketin hisseleri, kararın açıklanması sonrası %3,4 değer kaybetti. Bu değer kaybı, Apple'ın piyasa değerinde 84 milyar dolarlık düşüşe neden oldu.

Apple, bu konuda geçtiğimiz günlerde bir geri adım atmıştı. Şirket, Netflix, Spotify gibi uygulamalara komisyon ödemeden kaydolmaya olanak sağlayan butonların eklenmesine izin vermişti.