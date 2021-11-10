Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeninin kurucuları arasında yer aldığı görsel efekt şirketi Weta Digital, 1,6 milyar dolar karşılığında Unity'ye satıldı. Weta, WetaFX adı altında görsel efekt işine devam edecekken şirketin teknolojik araçları Unity bünyesine geçti.

Yüzüklerin Efendisi serisinin efsane yönetmeni Peter Jackson, 1993 yılında ortaklarıyla birlikte Weta Digital isimli bir görsel efekt şirketi kurmuştu. Yeni Zelanda merkezli şirket, bugüne kadar Avengers: Infinity War, Deadpool 2, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisi ve Avatar gibi pek çok yüksek bütçeli yapımın görsel efektlerinin arkasında yer alıyordu.

Bugünse Weta Digital’ın video oyunları, mimari, mühendislik tasarımları ve animasyon gibi gerçek zamanlı 3D projeler için kullanılan oyun motoru Unity’ye satıldığı açıklandı. Unity’nin Weta Digital’ı 1,6 milyar dolar karşılığında satın aldığı duyuruldu. Yönetmen Jackson, Unity ve Weta Digital’ın birlikte herhangi bir endüstriden herhangi bir sanatçının inanılmaz yaratıcı ve güçlü araçlardan yararlanabilmesi için bir yol oluşturabileceğini açıkladı.

Unity, metaverse'te rol oynayacak:

Anlaşma kapsamında Weta Digital, teknoloji varlıkları Weta Digital olarak Unity’ye satılmak üzere bölünecek. Şirketin görsel efekt tarafındaki işi WetaFX isimli ayrı bir şirket bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecekken Unity’nin de bu şirketin en büyük müşterilerinden birisi olması bekleniyor.

Unity, paylaştığı açıklamada Weta’nın son derece özel ve sofistike görsel efekt araçlarını dünya çapında milyonlarca sanatçı ve yaratıcı kişinin eline vereceğini ve onların metaverse’ün geleceğini şekillendirmelerini sağlayacağını söyledi. Böylelikle günümüzde sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve oyunları geliştirmeye de imkân tanıyan Unity, metaverse evreninde temel yapı taşlarından biri olmayı hedeflediğini gösterdi.