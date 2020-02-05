Apple, iOS, iPadOS ve macOS için uygulama geliştirerek App Store’da yayınlamak isteyenlerden geliştirici hesabı açmasını istiyor. Apple, yıllık 99 dolar ücretle kullanılabilen geliştirici hesabını bazı ülkelerde ücretsiz hale getirdi.

iOS, iPadOS ve macOS için uygulama geliştiren yazılımcıların, uygulamalarını insanlarla buluşturmak için App Store’u kullanmaları gerekiyor. Apple, App Store’a uygulamak yüklemek isteyen programcıların 99 dolar yıllık ücretle üyelik almasını istiyor.

99 dolar yıllık ücreti bulunan Apple geliştirici hesabı, ücretsiz yayınlanacak uygulamalar için Apple tarafından bazı ülkelerde ücretsiz hale getirildi. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İngiltere ve ABD’de Apple geliştirici hesabı, artık ücretsiz.

Apple, ücretsiz yayınlanacak uygulamalar için geliştirici hesabını bütün kullanıcılara ücretsiz olarak sunmuyor. Apple tarafından yayınlanan belgede, ücretsiz uygulama sunacak şirketler, okullar ve devlet kurumlarının ücretsiz geliştirici hesabı alabileceği belirtiliyor. Kişisel geliştiriciler, ücretsiz uygulamalar yayınlayacak bile olsalar ücretsiz geliştirici hesaplarından faydalanamayacaklar.

Apple'ın ücretsiz geliştirici hesabından yararlanmak için, yeni bir üyelik açarak ücretten feragat seçeneğini işaretlemek yeterli oluyor. Apple, başvuruların doğruluğunu incelemek için vergi numarası veya ulusal kimlik numarası istiyor.

Gerçekleştirilen başvuru, Apple tarafından incelendikten sonra onaylanıyor. Daha önce ücretli olarak yıllık üyelik almış olan okullar, devlet kurumları ve ücretsiz uygulama yayınlayan şirketler, başvuruda bulunurlarsa ücretsiz geliştirici hesabından faydalanabiliyorlar.

Apple, ücretsiz geliştirici hesabı programına katılan ancak daha sonra ücretli uygulama ya da oyun yayınlayan, uygulama veya oyuna uygulama içi satın alma yerleştiren geliştiricileri programdan çıkaracak ve yıllık üyelik ücreti talep edecek.

Apple’ın uygulamaya soktuğu yeni program, okullar ve devlet kurumlarında Apple cihazlar için uygulama geliştirilmesinin önünü açacaktır. Ücretsiz geliştirici hesabı programına Türkiye henüz dahil edilmedi.