Apple, Gizlilik ve Güvenlik Koalisyonu'ndan Terk Etti

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple; Meta (Facebook), Google ve AT&T gibi şirketlerden oluşan Devlet Gizlilik ve Güvenlik Koalisyonu'nu (SPSC) 'yeterince güvenli olmadığı' gerekçesiyle terk etti.

Yıllardır milyonlarca kişinin Apple'ı tercih etme sebeplerinin başında şüphesiz güvenlik geliyor. Peki hayatımızın merkezinde yer alan teknolojinin en büyük nimeti 'sanal alemde' verilerimiz ne kadar güvende? Apple'a göre büyük teknoloji firmalarından oluşan ABD merkezli Devlet Gizlilik ve Güvenlik Koalisyonu, isminin hakkını veremiyor.

Apple'ın da düne kadar üyesi olduğu koalisyon, bazı kaynaklara göre tüketiciden çok endüstriyi destekleyen yasalar çıkartıyor. Apple cephesi ise bu duruma karşılık olarak koalisyonun veri güvenliği için yeterince mücadele etmediğini ve bu sebepten ötürü gruptan ayrıldığını duyurdu.

Apple, 'zayıf gizlilik yasaları' sebebiyle Gizlilik ve Güvenlik Koalisyonu'ndan ayrıldı

Söz konusu güvenlik koalisyonunun en dikkat çekici üyelerinden olan Meta'nın (Facebook, Instagram, WhatsApp) birçok kez veri ihlali ile 'suçlandığını' düşünürsek Apple'ın kuruma karşı neden böyle bir suçlama yaptığını daha iyi anlayabiliriz.

Devlet Gizlilik ve Güvenlik Koalisyonu nedir?

Büyük teknoloji şirketlerinden oluşan ve kendini "Sağlam ve tutarlı veri güvenliği, ihlal bildirimi, gizlilik ve tüketici koruma yönetmeliği için çalışan internet, iletişim, perakende ve medya şirketlerinin koalisyonu" olarak tanımlayan grup; Meta (eski adıyla Facebook), Google ve AT&T gibi firmaları da bünyesinde barındırıyor.

Peki sizler dijital dünyada verilerimizin güvende olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce Apple bu kararı vermekte haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz...