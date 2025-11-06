Apple'ın Siri'de Gemini Kullanmak İçin Google'a Kaç Para Ödeyeceği Ortaya Çıktı

Apple'ın Siri'nin yapay zekâlı versiyonunda Google Gemini modelini kullanacağı söyleniyordu. Şimdi ise bu konuda Apple ile Google'ın anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Apple, Siri sesli asistanına üretken yapay zekâ desteği getirmek istiyordu. Normalde aylar önce çıkması beklenen bu yeni versiyon, bir türlü istenen seviyeye gelememesinden dolayı önümüzdeki yıla kadar ertelenmişti. Yakın zamanda çıkan bilgiler ise şirketin yeni Siri için Google’ın Gemini modelini kullanabileceğini öne sürmüştü.

Şimdi ise en gğvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan yeni bilgiler geldi. Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, Google ile Siri için anlaşmaya çok yakın. Ayrıca bu anlaşma için yıllık dudak uçuklatan bir miktarı ödemeyi de kabul edecek gibi görünüyor.

Apple, Google’a Siri’ye Gemini ile güç vermesi için yıllık 1 milyar dolar ödeyebilir

İddiaya göre yakında tamamlanabilecek ortaklıkta Apple, Google’ın Siri’ye yapay zekâ modelleriyle güç vermesi için yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ücret ödeyecek. Anlaşma kapsamında geliştirilecek 1,2 milyon parametreli “özel bir Gemini” modelinin Siri’nin gelişmiş versiyonunda kullanılacağı belirtilmiş.

Bu hamle tabii ki Apple için şaşırtıcı. Normalde şirket her zaman kendi geliştirdiği teknolojileri kullanmasıyla bilinir. Ancak Siri konusu iyice uzadığı için Google ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Kendi teknolojileri istediği seviyeye geldiğinde anlaşmanın biteceğini ve kendi teknolojilerine döneceğini söyleyebiliriz.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Gurman’ın söylediğine göre Apple, önümüzdeki yılın bahar aylarında yeni Siri’yi kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak anlaşmadan sonra bu planlarda değişiklikler görebiliriz. Neler olacağını zaman gösterecek ancak Gemini’dan güç alan bir Siri, kullanıcılar için çok daha iyi bir deneyim sunacaktır.