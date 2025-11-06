Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Apple'ın Siri'de Gemini Kullanmak İçin Google'a Kaç Para Ödeyeceği Ortaya Çıktı

Apple'ın Siri'nin yapay zekâlı versiyonunda Google Gemini modelini kullanacağı söyleniyordu. Şimdi ise bu konuda Apple ile Google'ın anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Apple'ın Siri'de Gemini Kullanmak İçin Google'a Kaç Para Ödeyeceği Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, Siri sesli asistanına üretken yapay zekâ desteği getirmek istiyordu. Normalde aylar önce çıkması beklenen bu yeni versiyon, bir türlü istenen seviyeye gelememesinden dolayı önümüzdeki yıla kadar ertelenmişti. Yakın zamanda çıkan bilgiler ise şirketin yeni Siri için Google’ın Gemini modelini kullanabileceğini öne sürmüştü.

Şimdi ise en gğvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan yeni bilgiler geldi. Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, Google ile Siri için anlaşmaya çok yakın. Ayrıca bu anlaşma için yıllık dudak uçuklatan bir miktarı ödemeyi de kabul edecek gibi görünüyor.

Apple, Google’a Siri’ye Gemini ile güç vermesi için yıllık 1 milyar dolar ödeyebilir

İddiaya göre yakında tamamlanabilecek ortaklıkta Apple, Google’ın Siri’ye yapay zekâ modelleriyle güç vermesi için yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ücret ödeyecek. Anlaşma kapsamında geliştirilecek 1,2 milyon parametreli “özel bir Gemini” modelinin Siri’nin gelişmiş versiyonunda kullanılacağı belirtilmiş.

Bu hamle tabii ki Apple için şaşırtıcı. Normalde şirket her zaman kendi geliştirdiği teknolojileri kullanmasıyla bilinir. Ancak Siri konusu iyice uzadığı için Google ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Kendi teknolojileri istediği seviyeye geldiğinde anlaşmanın biteceğini ve kendi teknolojilerine döneceğini söyleyebiliriz.

Şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar. Gurman’ın söylediğine göre Apple, önümüzdeki yılın bahar aylarında yeni Siri’yi kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak anlaşmadan sonra bu planlarda değişiklikler görebiliriz. Neler olacağını zaman gösterecek ancak Gemini’dan güç alan bir Siri, kullanıcılar için çok daha iyi bir deneyim sunacaktır.

Apple, baştan aşağı yenilenen App Store’un kaynak kodunu yanlışlıkla sızdırdı Apple, baştan aşağı yenilenen App Store’un kaynak kodunu yanlışlıkla sızdırdı
Apple Google Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim