Apple’ın Google’da ‘Gizli Reklamlar’ Gösterdiği İddia Edildi

Epic Games ile davası halen sürerken Apple hakkında tepki çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Apple, kullanıcıların App Store’dan ödeme yapmalarını sağlayarak daha fazla komisyon alabilmek için Google’a gizli reklamlar yerleştiriyordu.

Google’ın reklam hizmetleri her gün yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşırken elbette şirketlerin reklamlara devasa yatırımlar yapması oldukça doğal. Google’da reklam veren dev şirketlerden biri olan Apple, ortaya atılan yeni iddialara göreyse bu konuda pek de etik olmayan yollara başvuruyor. İddiaya göre Apple, büyük iOS uygulamalarını ön plana çıkarmak ve mikro işlemlerden gelirini artırmak için Google’dan gizli bir şekilde reklam veriyor.

Bu reklamlara ‘gizli’ denmesinin nedeniyse Apple’ın reklamları kendi adına vermiyor olması. Şirket, reklamları doğrudan markalar ya da yayıncıların adıyla yayınlıyor. Reklamlar hakkında uygulama geliştiricilerine danışılmıyor ve reklamlar, geliştiricilere haber verilmeden yayınlanıyor. Google da bu tarz içerikleri yayından kaldırmıyor.

Reklamların Apple tarafından verildiği hiçbir şekilde fark edilmiyor:

Yakın zamanda hakkında fazlaca duyacağımızı söyleyebileceğimiz bu uygulama, standart kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde fark edilmiyor. Kullanıcılar, reklama tıkladıktan sonra doğrudan App Store’a yönlendiriliyor. Reklamlarda kullanılan bağlantılar da yayıncılar tarafından verilen reklamlarda kullanılan bağlantılarla aynı yapıda oluyorlar.

Reklamların ana amacıysa belli: Kazancı artırmak

Epic Games’le olan davasıyla halen okların hedefinde olan Apple, yeni uygulamasıyla daha da tepki çekecek gibi duruyor. Zira kaynaklarca Forbes’a aktarılan bilgilere göre Apple, bu yöntemi abonelik gibi uygulama içi satın almaların App Store üzerinden daha fazla yapılmasını sağlamak için uyguluyor. Böylece kullanıcılar aboneliklerini hizmet aldıkları platformun internet sitelerinden değil değil, App Store üzerinden alışveriş yapıyorlar ve kazanan Apple oluyor.

Geliştiriciler zarar görüyor:

Apple’ın kullanıcıları doğrudan App Store’a çekerek alışveriş yapmalarını sağlaması, geliştiricileri de fazlasıyla olumsuz etkileyebiliyor. Kullanıcıların App Store üzerinden yaptıkları alışverişten elde edilen gelirin %30’u Apple tarafından komisyon olarak alınıyor. Geliştiriciler, abonelik gibi uygulama içi alışverişleri internet sitelerinden yaptırabildiklerinde (Spotify ve Amazon gibi) bu komisyonu vermiyorlar. Fakat uygulama geliştiricisi ya da yayıncısı adına reklam veren Apple, kullanıcıları internet sitelerine değil, App Store’a yönlendiriyor ve oradan alışveriş yapmalarını sağlıyor.