Amazon, Alınan Ürünün Fiyatı Düştüğünde Para İadesi Yapacak

E-ticaret devi Amazon, bir ürünü aldıktan sonra o ürünün fiyatının düşmesi halinde müşterisini sevindirecek bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında alınan seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye müşterinin hesabına yüklenecek.

Elektronik ticaret sektörünün en önde gelen şirketlerinden birisi olan Amazon, örnek politikaları arasına bir yenisini daha ekledi.

Nereden alışveriş yaptığınız fark etmeksizin mutlaka aldığınız bir ürünün siz aldıktan kısa bir süre sonra daha ucuza satıldığını görmüşsünüzdür. Alışverişte her insanın yaşadığı bu durum elbette herkesin de canını sıkıyor. Amazon’sa özellikle indirim sezonu yaklaşmışken kullanıcılarına bu durumun can sıkıcılığından kurtulmalarını sağlayacak bir kampanya başlattı.

Ürünün fiyatı düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hediye edilecek:

Amazon, kullanıcılarının 14 – 29 Kasım tarihleri arasında satın aldıkları seçili ürünlerde ürünün satış fiyatının düşmesi durumunda fiyat farkını hediye kartı bakiyesi olarak tanımlayacağını açıkladı. Bakiye, 29 Kasım tarihinden sonra bu talihsizliği yaşayan tüm kullanıcıların hesaplarına yüklenecek. Fakat bu kampanya her üründe geçerli olmayacak.

Kampanya, yalnızca ‘Yıldızlı Ürün’ görseli bulunan ürünlerde geçerli olacak. Kampanya döneminde alınan ve iade edilen ürünler kampanya kapsamında olmayacak. Fiyat farkının tespitinden sonra müşterinin Amazon ile irtibata geçmesine veya bir form doldurmasına da gerek yok. Tüm işlemler Amazon tarafından otomatik bir şekilde gerçekleştirilecek.

Sizce Amazon’un bu kampanyası, ülkemizdeki diğer e-ticaret platformlarında da görülecek mi?