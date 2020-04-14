Koronavirüs Takip Sistemi Play Store'dan İndirilebilecek

Google ve Apple’ın beraber geliştirdikleri koronavirüs takip sisteminin Android telefonlarda nasıl kullanılacağı belli oldu. Android telefonlar, takip uygulamasını ve güncellemelerini Google Play üzerinden alacaklar.

Apple ve Google’ın beraber geliştirdiği koronavirüs takip sisteminin detayları belli olmaya başladı. Koronavirüs takip sistemini kullanacak Android akıllı telefonlar, güncellemeleri Google Play üzerinden alacaklar. Sistemi kullanmak için ise Android 6.0 Marshmallow veya daha üstü Android yüklü olan bir telefon kullanmak gerekecek.

Geliştirilen sistemin Android telefonlarda nasıl dağıtılacağı bu zamana kadar bir soru işaretiydi. Sistemin Android telefonlarda dağıtılması ve yazılım güncellemeleri için şu anda en güvenli yol Google Play görünüyor. Google Play dışı ihtimaller üreticilerin güncelleme gecikmelerine takılmak zorunda kalabiliyor.

Google servislerini kullanamayan Android telefonlar ne olacak?

Koronavirüs takip sistemi için Android telefonlarda Google Play’in kullanılması, Google servislerini kullanamayan Android telefonlar sorununu bir kez daha gündeme getiriyor. Şu anda Huawei’nin yeni çıkardığı Android telefonlar, Google servisleri olmadan kullanıcılara sunuluyor.

Koronavirüs takip sistemi için Google Play’in kullanılması, Huawei’nin Google servisleri olmayan telefonlarının ve Google servisleri olmayan diğer Android telefonların bu sistemi kullanmayacağı anlamına geliyor.

Google ve Apple bu sorunu aşmak için Google servisi kullanamayan şirketlerin koronavirüs takip sistemini kullanabilmesi için özel bir çerçeve yayınlamayı planlıyor. Çerçevenin yayınlanmasından sonra sistemin kullanılması Huawei gibi Google servisleri kullanamayan şirketlerin inisiyatifinde olacak.

Apple ve Google, koronavirüs takip sisteminin geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Sistemin ilk API’ı önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. İlk API’ın ardından ikinci API’ın da gelmesinin ardından mayıs ayının ortasında Android ve iOS akıllı telefonlarda bu sistem kullanılmaya başlanacak.