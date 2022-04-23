Apple, Avrupa pazarındaki rekabette hile yaptığı ve AB kurallarını ihlal ettiği suçlamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak AB'nin bu duruma bir "dur" demek için hazırladığı yeni düzenlemeler ile Apple, daha adil bir oyun oynamak zorunda kalacak gibi duruyor.

Dünya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple’ın başı bir süredir Avrupa Birliği (AB) ile dertte. Daha öncesinde Avrupa Komisyonu Apple’ın App Store’daki uygulamaları kendi çıkarına olacak şekilde kullanıma sunduğunu söyleyerek şirketi AB kurallarını ihlal etmekle suçlamış ve bunu takiben söz konusu durumu engelleyecek yeni düzenlemelerin geleceği gündem olmuştu.

Şimdiyse bu düzenlemeler sebebiyle Apple, pek çok uygulamasında değişikliğe gitmek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Ortaya çıkan, Avrupa Birliği’nin konuya dair teklifine göre şirket App Store, iMessages ve FaceTime gibi uygulamalarında düzenlemeler yapmak zorunda kalacak.

Apple'ın Avrupa pazarındaki rekabet oyunu daha 'adil' bir hale gelecek

Geçtiğimiz mart ayında AB düzenleyicileri Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) geçici olarak onaylamış; yasa ile rekabeti artırmayı amaçlayan teknoloji devleri üzerinde çeşitli kısıtlamalar uygulanacağı belirtilmişti. Dün, 13 Nisan’da ortaya çıkan ve DMA’nın ‘nihai versiyonu’ olduğu söylenen sızdırılan bir belgeyi inceleyen MacRumors’a göreyse AB, Avrupa’daki rekabeti daha adil bir hale getirmek üzere daha önce bildirilmemiş bazı zorunlulukları da içeren bir dizi değişikliği yürürlüğe koymayı planlıyor.

Bu yeni düzenlemelere göre Apple, kullanıcılarının internetten veya iOS’taki üçüncü parti uygulama pazarlarından uygulama indirmesine izin vermek zorunda kalabilir gibi duruyor. Bununla birlikte düzenleme kapsamında Apple’ın, uygulama geliştiricilerinin seçtikleri uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermekten başka şansının kalmaması da söz konusu olabilir. Bildiğiniz üzere Apple’a yönelik suçlamalar arasında şirketin kendi çıkarları için App Store’da kendi uygulamalarına rakip olabilecek olan Spotify gibi uygulamalara karşı haksız bir tutum sergilediği ifade ediliyor; ancak bu yeni düzenlemeler ile bu durumun önüne geçilebilir ve Apple’ın Avrupa pazarında daha adil bir oyun oynamaktan başka şansı kalmayabilir.

DMA'da yapılan daha yakın tarihli değişiklikler ise tarayıcı motorunun birlikte çalışabilirliği ve ağ geçidi denetimi ile ilgili düzenlemelerin de söz konusu olabileceğini gösteriyor. Bu, şirketlerin geliştiricilerin belirli bir tarayıcı motorunu kullanmasını dayatmasının engellenebileceği anlamına geliyor. Örneğin Apple, tüm iOS tarayıcılarının WebKit platformunu kullanmasını gerektiriyor; ancak yeni düzenlemeler ile bu gereksinim ortadan kalkabilir.

Şirketler, 2024 yılına kadar yeni düzenlemelerle uyumlu hale gelmek zorunda

Bütün bunlara ek olarak DMA teklifi, şirketlerin mesajlaşma, sesli arama ve görüntülü arama uygulamalarının rakip hizmetlerle çalışmasını ve uçtan uca şifreleme içermesini sağlamasını gerektirebilecek hükümler de içeriyor. Bu durumun iMessage ve FaceTime'ı etkilemesi söz konusu olabilir; ancak bu düzenlemenin tam olarak nasıl işleyeceğine dair detaylar şimdilik belli değil.

Bununla birlikte DMA, şirketlerin kullanıcılarına üçüncü taraf bir sesli asistan kullanma seçeneği sunmasını gerektiren bir değişikliği ve şirketlerin sıralamalarda veya arama sonuçlarında kendi uygulamalarını ve hizmetlerini dayatmayı önlemeye yönelik bölümleri de içeriyor.

Antitröst yasası blogu The Platform'a göre, DMA'nın sızdırılmış versiyonunun, teknoloji devlerinin 2024 yılına kadar yeni düzenlemeler ile uyumlu hale gelmesini gerektirdiği ifade ediliyor.