Apple Haritalar'daki "şehir turu" özelliği sessiz sedasız kaldırıldı

Apple, Apple Maps’teki Flyover Tours özelliğini sessizce sonlandırdı. 3D şehir modelleri duruyor ancak otomatik şehir turları artık kullanılamıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, iOS 26 ile birlikte Apple Maps’te dikkat çekmeyen ama önemli bir değişikliğe gitti. Flyover Tours adı verilen ve seçili şehirlerde otomatik 3D gezinti sunan özellik sessizce kaldırıldı. Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Değişiklik sonrası Flyover altyapısı tamamen yok olmadı. Kullanıcılar hâlâ şehirleri 3D olarak inceleyebiliyor ancak Apple’ın sunduğu hazır tur deneyimi artık erişilebilir değil. Bu da özelliğin işlevsel tarafının kaybolduğu anlamına geliyor.

Bu karar, Apple’ın Maps tarafında önceliklerini değiştirdiği şeklinde yorumlanıyor. Şirketin, daha az kullanılan görsel özellikler yerine navigasyon, yapay zekâ destekli yönlendirme ve günlük kullanım odaklı geliştirmelere ağırlık verdiği düşünülüyor. Flyover Tours ise Apple’ın sessizce rafa kaldırdığı özellikler arasına girmiş oldu.

