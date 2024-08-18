Apple, teknik olarak iPhone, Mac ya da diğer Apple ürünlerine hiçbir yenilik getirmeyecek olmasına rağmen kendi modemlerini üretmek için milyarlarca dolar yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak 6 yıllık çalışmaya rağmen hala kullanılabilir bir modem ortaya çıkmış değil.

Bloomberg’in Apple uzmanı Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, kendi modemlerini geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmayı sürdürecek. Ancak bu modemlerin, mevcut Apple cihazlarında belirgin bir iyileştirme sağlaması pek beklenmiyor. Elimizdeki bilgilere göre geliştirilmekte olan hücresel modem, telefonların mobil geniş bant bağlantısı (3G, 4G, 5G) üzerinden internete erişmesini sağlayan bir bileşen olacak ve Apple’ın M-serisi çiplerini geliştiren ekip tarafından geliştiriliyor.

Apple, uzun yıllardır modemleri Qualcomm'dan alıyor ancak aslında 2018 yılından bu yana Qualcomm modemlere bağımlılığını sonlandırmak üzere kendi modemini geliştiriyor. Ancak altı yıllık geliştirme sürecine rağmen Apple, performans ve ısınma sorunları nedeniyle kullanılabilir bir modem üretemedi. Daha da önemlisi Gurman’a göre, Apple’ın kendi bünyesinde modem geliştirmesinin cihazlara belirgin bir faydası olmayacak, çünkü Qualcomm’un modemleri zaten piyasadaki en iyi modemler arasında yer alıyor ve Intel gibi rakipleri geride bırakıyor.

Apple, "her parçayı kendisi üretme" sevdasına kapılmış olabilir

Apple’ın bu yöndeki ısrarının bir nedeni de cihazlarını tamamen kendi geliştirdiği bileşenlerle pazarlama isteği olabilir. Ayrıca, Apple’ın tüm kablosuz işlevleri, yani WiFi ve Bluetooth’u yöneten birleşik bir çip geliştirmeyi planladığı da belirtiliyor. Ancak, Apple’ın Qualcomm’a olan mali bağımlılığını azaltma arzusunun, bu çalışmanın arkasındaki asıl motivasyon olduğu düşünülüyor.

Apple, Intel işlemcileri bırakıp kendi M serisi işlemcilerini kullanmaya başladığında bunun ciddi kazanımları olmuştu. Neticede ARM işlemciler daha düşük güç tüketimi ile çok daha iyi performans sunabiliyorlardı. Modemler söz konusu olduğunda ise böyle bir iyileşme olmayacak. Bugün hücresel veriden ne kadar hız alıyorsanız, Apple'ın modemi ile de hemen hemen aynı hızı alacaksınız. Dolayısı ile Apple, kendi modemini kullansa da kullanmasa da bizim için çok bir şey değişmeyecek.