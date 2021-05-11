Apple, iCloud Belgeler ve Veriler servisini Mayıs 2022’de kullanıma kapatacağını ve servisin yerini tamamen iCloud Drive’ın alacağını açıkladı. Mayıs 2022’de geçiş tamamen otomatik olacak olsa da verilerinizi görebilmek için elle işlem yapmanız gerekiyor.

Apple’ın iCloud Belgeler ve Veriler servisi, farklı uygulamalardaki verileri otomatik olarak senkronize ediyor ve bu verileri tüm cihazlarda kullanmanızı sağlıyordu. Fakat bu servis, iCloud Drive’dan bağımsızdı. Apple, Belgeler ve Veriler servisinin geleceğine dair tüm kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama paylaştı.

Apple tarafından paylaşılan açıklamaya göre iCloud Belgeler ve Veriler servisi Mayıs 2022’den itibaren, yani önümüzdeki sene bu zaman kullanımdan kalkacak. Bu servisin yeriniyse tamamen iCloud Drive alacak. iCloud Belgeler ve Veriler servisini kullanan tüm kullanıcıların hesapları iCloud Drive’a aktarılacak.

Verilerinizi görebilmek için işlemleri sizi yapmanız gerekiyor:

iCloud Belgeler ve Veriler servisini kullananlar, dosyalarını görebilmek için iCloud Drive’ı etkinleştirmek zorunda. Hesabınız Mayıs 2022’de iCloud Drive’a yükseltildiğinde Belgeler ve Veriler servisine kayıtlı olan dosyalarınızın kapladığı saklama alanı miktarı, iCloud’a aktarılınca herhangi bir şekilde değişmeyecek.

Bu değişimin kullanıcılara somut olarak yansıyacağı yer, iOS’taki Dosyalar uygulaması olacak. Kullanıcılar, verileri doğrudan Dosyalar uygulamasında veya Mac’in Finder uygulamasında görebilecekler. Fakat yukarıda söylendiği gibi iCloud Drive’ı etkinleştirmezseniz, verilerinizi iCloud Drive’da göremeyeceksiniz.

iOS ve iPadOS kullanıcıları, iCloud Drive’ı etkinleştirmek için Ayarlar > (adınız) > iCloud yolunda iCloud Drive’ı açarak etkinleştirebilirler. macOS kullanıcıları aynı işlemi Apple menüsü > Sistem Tercihleri > Apple Kimliği > iCloud yolunda yapabilirler. iCloud.com üzerinden de Pages, Numbers, Keynote veya iCloud Drive seçeneklerinden birini seçtikten sonra ‘Yükselt’e basarak hesabınızı iCloud Drive’a yükseltebilirsiniz.