Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u çıkarmadan ikincisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Apple’ın uzun süredir konuşulan ilk katlanabilir iPhone’u henüz tanıtılmamışken, şirketin şimdiden ikinci bir katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Üstelik bu kez konu, Samsung’un Galaxy Z Flip modellerine benzeyen kapaklı tasarım.

Ortaya çıkan raporlara göre Apple, ilk etapta kitap gibi açılan Galaxy Z Fold benzeri katlanabilir iPhone’u piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak şirket bununla yetinmeyip, daha kompakt bir deneyim sunan Galaxy Z Flip benzeri kapaklı tasarımı da ciddi şekilde masaya yatırmış durumda.

Paylaşılan bilgilere göre kapaklı iPhone fikri şu an için çok erken geliştirme aşamasında. Apple’ın hâlâ farklı prototipleri test ettiği ve bu form faktörünün gerçekten kullanıcı deneyimine katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği belirtiliyor. Bu yüzden “Flip iPhone”un kesin olarak piyasaya çıkacağına dair bir garanti yok.

Ancak kapaklı tasarımın; daha küçük boyut, kapalıyken kolay taşınabilirlik, tek elle kullanım avantajı gibi artıları, Apple’ın bu konsepti ciddiye almasının en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor.

İddialara göre Apple, önce kitap tarzı katlanabilir iPhone’u tanıtacak. Kapaklı model ise bu cihazdan birkaç yıl sonra, muhtemelen 2027 veya 2028 gibi karşımıza çıkacak. Yani “Flip iPhone” için şimdiden heyecanlanmak mümkün ama biraz sabırlı olmak gerekecek.