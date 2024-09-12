Apple, Image Playground aracılığıyla metin komutlarıyla üretilmiş ilk AI görselini paylaştı. Çizgi film tarzında özgün bir örnek.

Apple, yeni yapay zekâ tabanlı Image Playground'ı tanıttı veilk örneğini paylaştı. Image Playground, metin komutları ile çizgi film tarzında görseller oluşturabiliyor.

İlk örnek paylaşımında ise Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi'nin eşi için hazırladığı, köpeği Bailey'nin doğum günü kutlamasını gösteren bir görsel yer alıyor.

Metin komutlarıyla özgün görseller oluşturmak mümkün

Görsel, parti şapkası takmış ve doğum günü pastasının önünde gülümseyen sevimli bir köpeği tasvir ediyor. AI tarafından üretilen görseller, filigran içeriyor ve EXIF metadata’sıyla AI ile oluşturulduğu belirtiliyor.

Image Playground, kullanıcıların metin açıklamaları veya fotoğraflarını kullanarak hızla yeni ve özgün görseller oluşturmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar, bu görselleri çeşitli uygulamalarda, örneğin Mesajlar veya Keynote gibi platformlarda özelleştirebiliyor. iOS 18.1 ile birlikte metin üretme ve özetleme araçları gibi yeni özellikler sunulacak. iOS 18.2'de ise Image Playground ve Genmoji özelliklerinin kullanıma sunulması planlanıyor.