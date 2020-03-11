Apple, 5 Saat 20 Dakikalık iPhone 11 Reklamı Yayınladı

Apple, iPhone 11 için oldukça dikkat çekici bir reklam yayınladı. Reklamın odak noktası ise iPhone 11’in batarya ömrü oldu.

Akıllı telefon kullanıcıları için en önemli şeylerden birisi telefonların batarya ömrüdür. Sonuçta özellikleri ne olursa olsun birkaç saatte bir şarja takmayı gerektiren bir akıllı telefon kimsenin tercih edeceği bir telefon olmaz.

Apple, Samsung gibi binlerce liralık amiral gemisi telefonlar üreten firmalar da bu noktada farklı reklamlar yapıyor. Sonuçta hepimiz akşam eve gidene kadar şarjı yetecek telefonlar istiyoruz, bu da birkaç saatlik yoğun kullanım demek.

Apple’dan “upuzun metrajlı” reklam

Apple, reklamında Hermitage müzesini sahne olarak kullanıyor. St. Petersburg’daki orijinal müzede çekilen reklamda eserlerin güzelliğine şahit oluyoruz. Ayrıca bir de ortada dans eden birileri var ancak niye müzede dans ettiklerini bilmiyoruz. Arka planda ise tabii ki bir müzik var.

Buraya kadar her şey normal, her şey bir reklamda olmasını beklediğimiz şekilde ilerliyor. Gelin görün ki reklamda bir şey hiç de alışıldık değil: Video tam 5 saat 19 dakika 28 saniye sürüyor.

Videonun tamamı tek bir seferde çekilmiş, bu kadar uzun bir videoyu hatasız çekmek başlı başına bir iş. Bu iş için kullanılan cihaz ise bir iPhone 11. Telefon bütün süre boyunca yalnızca kendi bataryasını kullanan telefon, bu alanda ne kadar iddialı olduğunu da göstermiş oluyor.

iPhone ile adeta tek plan dizi çekmek

Çeşitli başka çekim teknikleriyle desteklense Netflix’te 45 dakikadan 10 bölümlük dizi olabilecek olan yapımın iPhone 11 Pro ile çekildiği konusunda Apple’ın sözüne güvenmemiz gerekiyor.

Yapımda bir hikaye anlatıldığı kesin ama dürüst olmak gerekirse Apple bu senaryoyu açıklamadı ve biz de çekimin tamamını izlemedik. En son -spoiler- sadece bir kişi hareket ediyor ve kalanlar heykel gibi duruyor ancak arada olan bitenler konusunda çok bir fikrimiz yok. Yapımı aşağıda izleyebilirsiniz.