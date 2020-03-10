Apple'dan Katlanabilir Cihazlar İçin Patent Başvurusu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni bir patent başvurusunda bulundu. Başvuru, katlanabilir bir iPhone veya iPad geliştirmek için daha pratik bir yaklaşımın mümkün olduğunu gösteriyor.

Samsung’un Galaxy Fold cihazı birçok kişiye göre başarılı bir telefon değildi ve bilindiği gibi telefon, ekranındaki sorunlar nedeniyle sancılı bir çıkış süreci geçirmişti.

Microsoft’un ilk Android cihazı olacak olan çift ekranlı akıllı telefonu Surface Duo da bazı kişiler tarafından eleştirildi. Motorola Razr'ın katlanabilir ekranı da çok başarılı oldu denilemez. Bir Razr'ın ekranı, telefonun sol bölümünden ayrılmış ve büyük bir hava boşluğu ortaya çıkmıştı.

Apple'dan katlanabilir cihazlar için patent başvurusu:

Apple’ın patent başvurusu, açıldığında tek bir ekran olarak çalışan iki ayrı ekranlı bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Bu gelişme, Patently Apple tarafından tespit edildi. Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Elektronik cihazlar, birinci ekranın ikinci ekrana kenarına bitişik olduğunu tespit etmek için sensör ölçümlerini ve diğer bilgileri kullanabilir. Birinci ve ikinci ekranların kenarları arasındaki bitişikliğin saptanmasına yanıt olarak aygıtlar, her aygıtın ayrı ayrı çalıştığı bağımsız bir çalışma modundan, aygıtların kaynaklarının paylaşıldığı bir ortak çalışma moduna geçebilir.

Ortak çalışma modunda görüntüler, cihazlardaki ekranlara yayılabilir, ilgili cihazlardaki hoparlörler bir ses parçasının farklı kanallarını oynatmak için kullanılabilir, farklı cihazlardaki kameralar ve sensörler birbirleriyle iş birliği içinde kullanılabilir ve diğer kaynaklar paylaşılabilir.”

~Temsili katlanabilir iPhone görüntüsü

Patent başvurusu ayrıca ekranları hizalamak için kullanılan mıknatısları da şu ifadelerle açıklıyor: “Manyetik bileşenler, cihazları çeşitli yönlerde bir arada tutabilir. Manyetik bileşenler, cihazların ortak bir düzlemde bulunduğu düzlemsel yapılandırmalarda çalışabilir.”

Microsoft Surface Duo ve Neo, aynı yaklaşımı kullandığından dolayı patentin verilip verilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Apple'ın patent başvurusuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlerle aktarmayı sürdüreceğiz.