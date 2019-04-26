Apple'da Tasarım Konusunda Üç Kıdemli İsim Şirketten Ayrıldı

Apple'a uzun yıllardır hizmet eden ve en popüler Apple ürünlerinin tasarımında katkıları bulunan üç kıdemli isim, şirketten ayrıldıklarını duyurdular.

Aslen bir yazılım şirketi olan Apple, kendi geliştirdiği işletim sistemi ile çalışan iPhone ve Mac gibi ürünleri ile dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmayı başardı. Bununla birlikte donanım piyasasında bir doygunluk söz konusu ve Apple’ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone satışlarında hatırı sayılır bir düşüş yaşanıyor. Bu duruma bir çözüm oluşturmak isteyen Apple, odağını donanım üretiminden abonelik servislerine kaydırmaya başladı.

Apple ürünlerinin çok daha şık, kullanıcı dostu ve göze gelen bir tasarıma sahip olmasını sağlayan üç deneyimli tasarımcı Apple’dan ayrıldığını duyurdu. The Wall Street Journal’a göre uzun yıllardır Apple ürünlerinin tasarımının belirlenmesinde söz sahibi olan endüstriyel tasarım grubunun üç üyesi Daniele De Iuliis, Rico Zorkendorfer ve Julian Hönig, Apple’daki görevlerinden ayrıldılar.

Daniele De Iuliis, 1991 yılından bu yana Apple’da görev alıyordu. Ayrıca Rico Zorkendorfer 2003, Julian Hönig ise 2010 yılından bu yana Apple ürünlerinin mümkün olan en şık görünüme sahip olması için emek harcıyordu. Apple’ın dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline gelmesinin 2000’li yıllardan sonra gerçekleştiğini düşünürsek bu üç ismin önemini daha iyi anlayabiliriz.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Apple, bir değişim sürecinin içine girmiş durumda. Şirket, 25 Mart’ta gerçekleştirdiği lansman etkinliği sırasında donanım ürünlerinden ziyade abonelik servislerine ağırlık vererek bu değişimi açık bir şekilde gösterdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar cihazlarını çok daha uzun süre kullanıyorlar. Bu nedenle şirketler, kalıcı gelir kaynağı olarak aylık abonelik servislerine yöneliyorlar.