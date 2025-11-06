Apple, Eski iPhone'lar İçin iOS 18.7.2'yi Yayımladı: İşte Yenilikler!

Apple, iOS 26'ya yükseltilmeyen iPhone'lar için yeni bir güncelleme yayımladı. iOS 18.7.2 kodlu bu güncelleme, "eski" iPhone sahipleri için kritik önem arz ediyor. Peki bu güncellemeyi bu kadar önemli kılan ne? İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan "eski" iPhone kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir hamle geldi. Şirket, iOS 26 güncellemesi almayan modeller için bir güncelleme yayımladı. "iOS 18.7.2" olarak isimlendirilen bu güncellemenin mutlaka yüklenmesi gerekiyor.

Apple'ın iOS 18.7.2 kodlu güncellemesi, tahmin edebileceğiniz üzere yeni özelliklere odaklanmıyor. Şirket, iOS 18 için duyurduğu yeni özelliklerin tümünü çoktan yayımladı. Ancak bu güncelleme, güvenlik iyileştirmelerine ev sahipliği yaptığı ve bazı güvenlik açıklarını giderdiği için mutlaka yüklenmeli. Gelin şimdi bu güncellemenin detaylarına bakalım.

iOS 18.7.2'de yapılan iyileştirmeler:

Apple'ın resmî güncelleme notlarına baktığımızda Erişebilirlik ayarları, App Store, Kamera, Bul, Notlar, Safari, Kestirmeler ve Siri uygulamaları için güvenlik açıklarının kapatıldığını görüyoruz. Ayrıca arka planda çalışan CloudKit, Yükleyici, Kernel ve WebKit gibi yazılımlarda bulunmuş olan güvenlik açıkları da kapatılmış durumda. Apple, bu güvenlik açıklarını tespit eden ve şirkete bildiren bağımsız geliştiricilere de teşekkür etmiş durumda.

Yukarıda anlattıklarımızdan anlayabileceğiniz üzere iOS 18.7.2, iPhone'ların güvenliği için oldukça önemli iyileştirmeler içeriyor. Eğer siz de iOS 26 desteklemeyen bir iPhone kullanıyorsanız veya henüz iOS 26'ya geçiş yapmadıysanız, bu ara sürüm güncellemesini mutlaka yükleyin. Böylelikle telefonunuzu sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.