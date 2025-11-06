Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple, Eski iPhone'lar İçin iOS 18.7.2'yi Yayımladı: İşte Yenilikler!

Apple, iOS 26'ya yükseltilmeyen iPhone'lar için yeni bir güncelleme yayımladı. iOS 18.7.2 kodlu bu güncelleme, "eski" iPhone sahipleri için kritik önem arz ediyor. Peki bu güncellemeyi bu kadar önemli kılan ne? İşte detaylar...

Apple, Eski iPhone'lar İçin iOS 18.7.2'yi Yayımladı: İşte Yenilikler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan "eski" iPhone kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir hamle geldi. Şirket, iOS 26 güncellemesi almayan modeller için bir güncelleme yayımladı. "iOS 18.7.2" olarak isimlendirilen bu güncellemenin mutlaka yüklenmesi gerekiyor.

Apple'ın iOS 18.7.2 kodlu güncellemesi, tahmin edebileceğiniz üzere yeni özelliklere odaklanmıyor. Şirket, iOS 18 için duyurduğu yeni özelliklerin tümünü çoktan yayımladı. Ancak bu güncelleme, güvenlik iyileştirmelerine ev sahipliği yaptığı ve bazı güvenlik açıklarını giderdiği için mutlaka yüklenmeli. Gelin şimdi bu güncellemenin detaylarına bakalım.

iOS 18.7.2'de yapılan iyileştirmeler:

Başlıksız-1

Apple'ın resmî güncelleme notlarına baktığımızda Erişebilirlik ayarları, App Store, Kamera, Bul, Notlar, Safari, Kestirmeler ve Siri uygulamaları için güvenlik açıklarının kapatıldığını görüyoruz. Ayrıca arka planda çalışan CloudKit, Yükleyici, Kernel ve WebKit gibi yazılımlarda bulunmuş olan güvenlik açıkları da kapatılmış durumda. Apple, bu güvenlik açıklarını tespit eden ve şirkete bildiren bağımsız geliştiricilere de teşekkür etmiş durumda.

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor! iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Yukarıda anlattıklarımızdan anlayabileceğiniz üzere iOS 18.7.2, iPhone'ların güvenliği için oldukça önemli iyileştirmeler içeriyor. Eğer siz de iOS 26 desteklemeyen bir iPhone kullanıyorsanız veya henüz iOS 26'ya geçiş yapmadıysanız, bu ara sürüm güncellemesini mutlaka yükleyin. Böylelikle telefonunuzu sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi: İşte Ekim Ayında 0 Çeken Tesla'da Güncel Rakamlar!

Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi: İşte Ekim Ayında 0 Çeken Tesla'da Güncel Rakamlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim