iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Apple'ın özellikle Türk kullanıcılar tarafından bir süredir beklenen iOS 26.1 güncellemesi geçtiğimiz dakikalarda yayımlandı.

Özellikle ülkemizde fazlasıyla beklenen yeni iOS güncellemesi iOS 26.1 nihayet yayımlandı. Bu yeni güncelleme ile birlikte artık Apple Intelligence Türkiye'de Türkçe olarak kullanılabiliyor.

Yayımlanan yeni iOS 26.1 güncellemesinde çok fazla hata düzeltmenin yanı sıra, artık arayüzü Liquid Glass yerine daha mat kullanmak da mümkün hâle geldi. Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Liquid Glass menüsüne geldiğinizde artık karşınıza Clear ve Tinted adı altında iki seçenek çıkacak.

iOS 26.1'i hemen şimdi kurabilirsiniz

Ayrıca yine güncellemedeki bir diğer önemli değişiklik de kilit ekranında sola kaydırarak kamerayı açmak istemeyen kullanıcılar bu ayarı devre dışı bırakabilecek. Ayarlar > Kilit Ekranı > Kamera için sola kaydır seçeneğini devre dışı bıraktığınız takdirde artık yanlışlıkla kamerayı açmayacaksınız.

Apple Intelligence'ı Türkçe kullanmanıza olanak sağlayan bu güncellemeyi siz de hemen şimdi Ayarlar kısmında yer alan Yazılım Güncellemesi kısmından kurabilirsiniz.