Apple, Avrupa Birliğinin DMA yasası kapsamında Android'e geçişi kolaylaştıracak yeni bir uygulama geliştiriyor. Kullanıcı dostu olacağı söylenen bu uygulama, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA), ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı ciddi anlamda köşeye sıkıştırdı. Şirket, ilgili kanuna uymak için önce iPhone'larda USB Type-C'ye geçiş yaptı. Bunun ardından, iOS ekosistemine üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yüklemeye izin verildi. Gelen son haberler, DMA'nın Apple'a olan etkilerinin bunlardan ibaret olmayacağını gözler önüne seriyor.

Apple, Avrupa Birliği tarafından koyulan yeni kurallara nasıl uyumlu hâle geleceğini anlatan bir belge yayımladı. Bu belgede, iOS ekosistemi için yakında uygulamaya konacak birkaç husustan daha bahsediliyor. Buna göre; Apple, çok yakında Safari'nin kaldırılmasına ve varsayılan navigasyon hizmetinin değiştirilmesine izin verecek. Ancak tüm bunlardan daha önemli bir husus var. Bir uygulama, iOS sahiplerine bugüne kadar yaşamadıkları bir deneyim sunacak.

iOS'tan Android işletim sistemine geçiş kolaylaşıyor

Aslına bakacak olursak iOS'tan Android'e, Android'den iOS'a geçiş yapan kullanıcılar için veri aktarımı yapmalarını sağlayan bazı yöntemler bulunuyor. Ancak bunlar, tüm verileri aktaramıyor ve tüketici için oldukça uğraştırıcı bir deneyim sunuyor. İşte Apple, DMA ile uyum kapsamında yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Kullanıcı dostu" olarak nitelendirilen bu uygulama, iPhone'dan Android'e geçiş yapan kullanıcılar için hem eksiksiz hem de aşırı kolay bir deneyim sunacak.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni uygulama, 2025 yılında piyasaya sürülecek. Ancak bu uygulama ile ilgili önemli bir bilinmez var. Şirketin, yeni uygulamayı sadece AB ülkelerindeki tüketicilere mi sunacağı yoksa küresel çapta mı dağıtılacağı belli değil. WWDC 2024 etkinlikleri hem bu uygulamanın lansmanına hem de soru işaretlerinin giderilmesine neden olabilir.