Rusya, Apple'ın üçüncü taraf uygulama mağazalarını erişime açmasına ilişkin ön anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği ülkelerinden sonra bu kez de Rus vatandaşları, iPhone'lara haricî kaynaklardan uygulama yükleyebilecekler.

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı köşeye sıkıştırdı. Şirket, kanun gereceğince kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarından uygulama imdirmelerine izin vermek durumunda kaldı. Gelen son haberler, DMA'nın bir furyaya dönüşebileceğini düşündürüyor. Çünkü Rusya'nın da benzer bir çalışma içerisinde olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anton Gorelkin isimli üst düzey Rus yetkili oldu. Ülkede RuStore olarak anılan bir uygulama mağazası olduğunu hatırlatan yetkili, bunun iOS sürümü için de çalışmalar yapıldığını ve bu konuda Apple yöneticileri ile dirsek temasında olduklarını söyledi. Hatta Gorelkin'in açıklamasına göre Apple yönetimi, Rusya ile de anlaşmaya varmış durumda.

Değişikliğin ne zaman gerçekleşeceği belli değil

Yapılan açıklamalara göre Apple ile Rus hükûmeti, henüz ön anlaşma aşamasında. Yani öncelikle konuyla ilgili düzenlemelerin yapılması, gerekiyorsa kanun hazırlanması gerekiyor. Öte yandan; Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptrımlara maruz kaldığını da unutmamak lazım. Yeni bir yaptırım, RuStore'un engellenmesine ve bunun da Rus vatandaşlarının tekrardan App Store'a dönmelerine neden olabilir. Buna özellikle vurgu yapan Anton Gorelkin, Dijital Kalkınma Bakanlığının bu risklerin farkında olduğunu ve bununla ilgili tüm detayları düşüneceğini söyledi.

Avrupa Birliği tarafından başlatılan yeni dönemin Rusya'da da kendini göstermiş olması, diğer ülkelerin de harekete geçebileceğinin habercisi. İki gün sonra Hindistan'ın, ertesi gün Türkiye'nin benzer kararlar alması olası. Üstelik hükûmetler, bu tür kanunlar hazırlarken Apple'ın ülkedeki varlığını tehdit ediyorlar. Hâl böyle olunca da Apple çaresiz kalıyor ve düzenlemelere boyun eğiyor.

Aslında Türkiye, bu tür bir çalışma üzerinde çalışıyor!

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) yeni bir düzenleme içerisinde olduğundan bahsetmiştik. Bu düzenleme, Türkiye'deki kanunları Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyordu. İşte bunun gibi düzenlemeler, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin gündemini meşgul edecek gibi görünüyor. Eğer Türkiye, Avrupa Birliği ile uyumlu yasalar tasarlarsa bu kez Apple'ın haricî kaynaklardan uygulama yükleme desteğini Türkiye için de sunmaya başlayacağını konuşabiliriz gibi görünüyor.