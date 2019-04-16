Apple, iPad 2'leri Vintage Listesine Almaya Hazırlanıyor

Apple, vintage ürünler listesine iPad 2 modelleri eklemeye hazırlanıyor. Belirlemelere göre ürün bu ay sonunda vintage ürünler listesine eklenecek.

Bilindiği üzere Apple, satıcı politikası olarak vintage ve eski ürünler listesi oluşturmuktadır. Bu listeye giren ürünler için donanımsal destekler durur. Vintage ürünler, üretimi son 5 yıl içerisinde kesilmiş olan ürünlerdir. Eski modellere ise üretimine 7 yıldan daha uzun bir zaman önce son verilmiş olan ürünler girer.

Edinilen bilgilere göre ise Apple, iPad 2 modellerini vintage listesine eklemeye hazırlanıyor. Olayın şaşırtıcı olan kısmı ise iPad 2 modellerin üretiminin 5 yıldan daha uzun bir süre önce üretiminin bitmiş olması. Anlaşılan ürün o kadar fazla talep görmüş ki, Apple ürünü eski modeller listesi yerine vintage modeller arasına almaya karar vermiş. Hatta iPad 3 modelleri, iPad 2'lerden daha önce 2017 yılında bu listeye girmişti. Ayrıca, iPad 2'ler iOS 4 ile başlayan yolculuğuna iOS 9'a kadar güncellenerek devam etmiş, daha sonra yeni bir işletim sistemi güncellemesi almamıştı.

Ay sonunda vintage listesine girecek olan iPad 2'ler için, kullanıcılar yedek parça talebinde bulunamayacaklar. Ancak Türkiye ve Kaliforniya'da satın alınmış olan iPad 2'ler için yasalar gereği yedek parçalar, yetkili servislerde bulunacak. Bunun haricinde hiçbir yerde yedek parça bulunamayacak.