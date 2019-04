Apple, iPad Pro Özelliklerini Tanıttığı 6 Video Yayımladı

Apple, resmi YouTube kanalında ürünlerinin bir nevi tanıtımını yapmaya devam ediyor. Şirket, kanalına iPad Pro özelliklerini gösterdiği yeni altı video yükledi.

Apple, bugün resmi YouTube hesabına iPad Pro özelliklerini gösteren altı yeni video daha attı ve 11 ve 12,9 inçlik yeni tabletleriyle “What You Can Do With iPad” (iPad ile neler yapabilirsin) serisini devam ettirdi.

Süresi ortalama olarak bir dakikadan uzun olan videolarda Apple Pencil ile el yazısı ile yazı yazmaktan, müzik oluşturmaya kadar birçok iPad Pro uygulaması, özelliği ve yetenekleri gösteriliyor.

Çoklu pencerelerle çoklu görevler, Apple Pencil ile not alma, webi tarama, haritaları kullanma, video izleme, kitap uygulamalarıyla okuma, fotoğrafları notlama, sürükle-bırak özelliğini kullanma, video düzenleme, ekrandaki klavye ve Smart Keyboard Folio ile yazı yazma, GarageBand ile müzik yapma gibi özelliklerin hepsi videolarda gösteriliyor.

Apple ayrıca iPad Pro ile iPhone’u şarj etme, 4K video çekme, USB-C aksesuarları takma ve Grup FaceTime gibi özellikleri de vurguluyor.

Videolarda LumaFusion, Animation Desk, NBA 2K, Felt, Notability, Trello, Calm, Procreate, Affinity Designer, Impress, Universe gibi üçüncü parti uygulamalar da gösteriliyor. Ayrıca Apple, tüm videoların kaydının iPad Pro ile alındığını da söylüyor.