Apple, iPad Dünyasında Mouse Dönemini Başlatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kullanıcılarının karşısına yeni bir müjde ile çıkıyor. Mayıs ayında Türkiye’de çıkacak olan Magic Keyboard aksesuarı, üzerinde trackpad denilen dokunmatik fare taşıyacak.

Apple, yeni iPad Pro ve MacBook Air’ın ardından yeni bir hamle daha yaptı. Bildiğimiz gibi, şirket yeni iPad Pro modelleri ile birlikte Magic Keyboard aksesuarını duyurmuştu. İşte iPad dünyasında farklı bir dönemi başlatan Apple, iPadOS 13.4 işletim sistemi kullanıcılarına hem kullandığımız ilkel fare desteği hem de dokunmatik fare desteği sunacak.

iPadOS 13.4 ile fare desteği geliyor:

Derin fare desteği getirecek olan iPadOS 13.4 yazılım güncellemesi, 24 Mart'ta hizmete sunulacak. Apple, iPad dünyasında bir yeniliğe daha imza atarken, söz konusu ürünlerde gerçek fare dönemi de başlamış olacak. iPadOS 13.4’ün yer alacağı her iPad’in, daha rahat bir fare kullanımı sunacağı belirtiliyor.

Apple, kendi fareleri olan Magic Mouse 2 ve Magic Trackpad 2’nin yanı sıra, Bluetooth farelerin kullanılabileceğini de söylüyor. Ayrıca, USB-C desteğiyle bağlanan üçüncü parti fareler de yeni sürümde kullanılabilecek.

Öte yandan Apple, geçen yıl iPadOS 13'ün ilk lansmanı ile Bluetooth fare ve dokunmatik fare desteğini duyurmuştu. ABD merkezli şirket, bu özelliğin müşterilere “iPad'leriyle etkileşimde bulunmanın yepyeni bir yolunu” sunacağına söz veriyor ve yalnızca Mac’in fare tasarımını kopyalamak yerine izleme paneli desteğini sıfırdan özel olarak iPad için yeniden oluşturduğunu açıklıyor.

Bununla birlikte, Apple’ın dokunmatik fare için çoklu dokunma hareketleri gibi bazı bilindik yönleri de gelecek. iPadOS’tan bahsetmek gerekirse, Apple tarafından oluşturulan ve geliştirilen yeni bir mobil işletim sistemidir. WWDC 2019 etkinliğinde iOS 13 ile birlikte tanıtıldı. İşletim sisteminin iOS'tan farklı olarak geliştirilmesinin sebebi ise iPhone ve iPad arasındaki özellikleri ayırmak için. iPadOS ile ilgili gelişmeler oldukça, sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.