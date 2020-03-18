Apple, iPad’lerin en güçlüsü olan iPad Pro’nun yeni modelini duyurdu. Çok daha güçlü bir işlemci ile gelen yeni iPad Pro, dizüstü bilgisayarlarda olduğu dokunmatik yüzey desteği sunuyor.

Apple, yeni nesil ultra güçlü iPad Pro 2020'yi resmen duyurdu. Bir önceki iPad Pro serisi ile aynı şekilde 11 inç ve 12.9 inç boyutlarında kullanıcıların karşısına çıkacak yeni iPad Pro, daha güçlü bir işlemci ve yeni kamera sistemi ile rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Yeni iPad’in getirdiği en dikkat çekici özellik ise trackpad’e sahip bir klavye.

Apple'ın yeni akıllı ürünü iPhone Pro 2020, dizüstü bilgisayarlarla arasındaki farkı iyiden iyiye kapatıyor. Alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan iPhone Pro, dizüstü bilgisayar deneyimi sunmak için klavyesinde bir dokunmatik yüzeye de sahip. Apple’dan yapılan açıklamada bu klavyenin MacBook’lardan farklı olduğu söylendi.

Yeni iPad Pro, önceki iPad Pro’lardan çok daha güçlü bir işlemci ile beraber geliyor. Apple, sekiz çekirdeğe sahip işlemciye A12Z Bionic Çip adını verdi. Apple, bu işlemcinin iPad Pro’yu çoğu Windows bilgisayarlardan çok daha güçlü hale getirdiğini iddia ediyor.

Pil ömrü 10 saat olacak yeni iPad Pro’nun kamera sistemi ise iPhone 11 Pro’nun kamera sistemini andırıyor. Ancak kullanılan kameralarda farklılar göze çarpıyor. Üçlü kamera sisteminde bulunan ultra geniş açılı lense, derinlik algılama ve artırılmış gerçeklik için kullanılacak LIDAR eşlik ediyor.

iPad Pro Türkiye fiyat

Apple, duyuruyla birlikte yeni iPad Pro'nun fiyatını da açıkladı. An itibarıyla Apple'ın resmi internet sitesinden sipariş verebildiğiniz iPad Pro'nun 11 inçlik versiyonu 128 GB depolama alanıyla 6.399 TL, 256 GB depolama alanıyla 7.149 TL, 512 GB depolama alanıyla 8.649 TL ve 1 TB depolama alanıyla 10.149 TL fiyat etiketine sahip.

Eğer daha büyük 'bir şey' isterseniz 12.9 inçlik yeni iPad Pro'nun 128 GB depolama alanıyla 7.999 TL, 256 GB depolama alanıyla 8.749 TL, 512 GB depolama alanıyla 10.249 TL ve 1 TB depolama alanıyla 11.749 TL fiyat etiketine sahip.

Apple’ın duyurduğu yeni iPad Pro, özellikle trackpad desteği, güçlü işlemcisi ve üçlü kamera tasarımı ile heyecan uyandıracağa benziyor. Ancak yeni iPad Pro’yu fiziksel olarak görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Zira yeni iPad Pro mayıs ayında satışa sunulacak.

Yeni iPad Pro için yayınlanan tanıtım videoları