Apple, gerçekleştirdiği etkinlikte Apple Pencil ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Apple'ın 7 Mayıs etkinliğinde tanıttığı ürünler arasında Apple Pencil Pro da dikkat çekti. Haptik geri bildirim özelliğine sahip olan kalem, pek çok farklı kullanım şekli sunuyor.

İşaretleme, not alma, çizim yapma gibi amaçlarla kullanılabilecek olan Apple Pencil Pro'nun üzerinde haptik motorlar da bulunuyor. Böylece kalem, kağıda farklı kalemlerle ya da boyalarla yazma hissinin de geçmesini sağlıyor. Ayrıca kalem üzerinden sıkıştırma, döndürme gibi hareketler yapmak da mümkün.

Apple Pencil Pro'nun bir diğer dikkat çeken özelliği ise dokunma algılama oldu. Bu özellik, kaleminizi tabletin üzerine koymadan önce kalemin ucunun nereye geleceğini görmeyi sağlıyor. Farklı araçlar arası geçişin de sadece bir çift dokunuşla yapılabildiği kalem, iPad'lerin yan tarafına manyetik olarak yapışarak eşleşiyor.

Yeni Apple Pencil Pro, M4 çipli iPad Pro modelleri ve M2 çipli iPad Air modelleri ile kullanılabiliyor.