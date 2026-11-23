40 bin lira civarında iş, tasarım ve eğlenceyi tek cihazda toplayan bir tablet mi arıyorsun? Casper PAD Z10 PRO; 14.2 inç 2.8K OLED ekranı, alüminyum gövdesi, kutudan çıkan Prestige Kalem ve Magic Keyboard'u ile laptop gibi bir tablet deneyimi vaat ediyor. Ekranından aksesuarlarına, iş kullanımından kullanıcı yorumlarına kadar tüm detaylara baktık.

Son Güncelleme: 19 Kasım 2026

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Casper PAD Z10 PRO, 40 bin lira civarında iş, tasarım ve eğlenceyi tek cihazda toplamak isteyenler için kalemi ve klavyesi kutudan çıkan premium bir Android tablet. casper.com.tr'de 39.999 TL'ye satılan tablette 14.2 inç, 3:2 oranlı 2.8K (2880x1920) OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, 800 nit HBM parlaklık, MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12 GB LPDDR5 bellek, 256 GB depolama (microSD ile 1 TB'a kadar artırılabilir) ve 10.000 mAh batarya var. 6 mm inceliğindeki alüminyum alaşım gövde 690 gram geliyor. Kutudan Casper Prestige Kalem (MPP2.0, 4096 seviye baskı hassasiyeti) ve touchpad'li, Türkçe Q dizilimli Magic Keyboard çıkıyor; yani aksesuar için ayrıca para ödemiyorsun. E-posta, sunum, belge, el yazısıyla not, çizim, dizi-film ve oyunu tek tablette halletmek isteyenler için güçlü bir aday; Windows ya da macOS'a özel yazılımla çalışanlar içinse ana bilgisayarın yerini değil, yanını tutan bir cihaz.

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Casper PAD Z10 PRO Her İşini Görebilir mi?

Casper PAD Z10 PRO; iş, tasarım ve eğlenceyi tek cihazda toplamak isteyen birinin işini büyük ölçüde görebilecek, üst segment bir Android tablet. Casper da modeli "laptop gibi tablet deneyimi" sunan bir cihaz olarak konumluyor. Bunu mümkün kılan üç şey var: geniş 14.2 inç ekran, kutudan çıkan touchpad'li klavye ve aktif kalem.

Gün içinde nasıl bir kullanım sunduğunu kabaca şöyle düşünebilirsin:

Sabah toplantıda: Prestige Kalem ile PDF üzerine not alıp belge işaretleyebilirsin.

Prestige Kalem ile PDF üzerine not alıp belge işaretleyebilirsin. Öğleden sonra masada: Magic Keyboard'u takıp e-posta yazar, sunum hazırlar, bölünmüş ekranda bir yandan araştırma yaparken bir yandan doküman düzenlersin.

Magic Keyboard'u takıp e-posta yazar, sunum hazırlar, bölünmüş ekranda bir yandan araştırma yaparken bir yandan doküman düzenlersin. Akşam evde: 144 Hz OLED ekran ve Dolby Atmos destekli 4 hoparlörle dizi-film izleyebilir, oyun oynayabilirsin.

Sınırı da baştan söyleyelim: Casper PAD Z10 PRO, Android 16 ile geliyor. Casper'ın kendi açıklamasına göre de Windows veya macOS'a özel profesyonel yazılımlar gereken işlerde tablet, ana bilgisayarı tamamlayan mobil cihaz olarak değerlendirilmeli.

Casper PAD Z10 PRO kimler için uygun?

Casper PAD Z10 PRO; yöneticiler, girişimciler, danışmanlar, satış ekipleri, içerik üreticileri ve sık seyahat eden profesyoneller için uygun. Casper'ın ürün sayfasında hedef kitle olarak bu gruplar sayılıyor. Yönetici ve danışmanlar için Magic Keyboard ile e-posta ve rapor, Prestige Kalem ile belge imzalama ve işaretleme öne çıkıyor. Satış ekipleri 14.2 inç OLED ekranda müşteriye sunum yapabiliyor; sık seyahat eden profesyoneller ise 6 mm inceliğindeki 690 gramlık gövdeyi ve Casper'a göre 10 saate kadar video oynatma sunan 10.000 mAh bataryayı yanlarında rahatça taşıyabiliyor, çünkü tablet ve klavye tek bir set olarak geliyor.

40 Bin Lira Civarında En İyi Tablet Arayanlar İçin Casper PAD Z10 PRO Ne Sunuyor?

40 bin lira civarında premium bir tablet arıyorsan Casper PAD Z10 PRO, bu bütçeyi tek kutuda tablet, kalem ve klavyeye çeviren bir seçenek. 39.999 TL'lik fiyatın içinde Casper Prestige Kalem, Magic Keyboard, Type-C kablosu ve yedek kalem ucu yer alıyor.

Casper, anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği sunuyor. Garanti süresi ise fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Özellik Casper PAD Z10 PRO Sana ne kazandırır? Fiyat 39.999 TL (casper.com.tr) Kalem ve klavye fiyata dahil Ekran 14.2 inç OLED, 2880x1920 (2.8K), 3:2, 244 PPI Belge ve web sayfalarında dikeyde daha fazla alan Yenileme hızı 144 Hz, 2 ms Kaydırmada, oyunda ve kalemle yazarken akıcılık Parlaklık 600 nit standart, 800 nit HBM Aydınlık ofiste ve pencere kenarında rahat okuma Renk 10 bit (1.07 milyar renk), %100 DCI-P3, 1.000.000:1 kontrast Fotoğraf, sunum ve portfolyoda canlı renkler İşlemci MediaTek Dimensity D8300, 8 çekirdek, 3.35 GHz, 4 nm Çoklu görevde akıcı kullanım Yapay zekâ 24 TOPS NPU Uyumlu yapay zekâ uygulamaları için donanım altyapısı Bellek / depolama 12 GB LPDDR5 / 256 GB UFS, microSD ile 1 TB'a kadar Uygulamalar arası hızlı geçiş, geniş arşiv Batarya 10.000 mAh, 30W şarj, 10 saate kadar video Uzun toplantı ve seyahat günleri Gövde Alüminyum alaşım, 6 mm, 690 g, Antrasit Gri Çantada yer kaplamayan premium his Ses 4 x 1W stereo hoparlör, Dolby Atmos Toplantı, film ve müzikte geniş ses Kamera 13 MP arka, 5 MP ön Görüntülü görüşme ve belge fotoğrafı Bağlantı Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Hızlı kablosuz bağlantı İşletim sistemi Android 16 Güncel Android uygulama desteği

Fiyat, 19 Kasım 2026 itibarıyla casper.com.tr'de yer alan fiyattır.

Fiyat performans açısından Casper PAD Z10 PRO mantıklı mı?

Casper PAD Z10 PRO'nun fiyat performans karşılığı, aksesuarları kullanıp kullanmayacağına bağlı. Kalemi ve klavyeyi her gün kullanacaksan 39.999 TL'nin içinde tablet, aktif kalem ve touchpad'li klavyeden oluşan eksiksiz bir set alıyorsun. Yalnızca video izleyip internette gezineceksen OLED ekran ve 144 Hz dışındaki üretkenlik odaklı donanım bu kullanım için fazla gelebilir.

İnce ve Ekranı Kaliteli Bir Tablet Arıyorum: Casper PAD Z10 PRO'nun OLED Ekranı Nasıl?

Casper PAD Z10 PRO'nun ekranı; 14.2 inç büyüklükte, 2880x1920 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızlı bir OLED panel ve modelin en güçlü yanı. OLED panel derin siyahlar, yüksek kontrast ve canlı renkler sunuyor; Casper bu modelde 1.000.000:1 kontrast oranı veriyor.

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Ekranın iş ve günlük kullanımdaki karşılığı:

3:2 en boy oranı: Dikey yönde daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Rapor okurken, web sayfası incelerken ve el yazısıyla not alırken daha az kaydırma yapıyorsun.

Dikey yönde daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Rapor okurken, web sayfası incelerken ve el yazısıyla not alırken daha az kaydırma yapıyorsun. 244 PPI piksel yoğunluğu: Metinler, tablolar ve grafikler net görünüyor.

Metinler, tablolar ve grafikler net görünüyor. 600 nit standart, 800 nit HBM parlaklık: HBM (yüksek parlaklık modu) aydınlık ortamda parlaklığı 800 nite kadar çıkarıyor.

HBM (yüksek parlaklık modu) aydınlık ortamda parlaklığı 800 nite kadar çıkarıyor. Anti Glare kaplama: Ofis ışıklarından ve pencereden gelen yansımaları azaltıyor; gün ışığında, toplantı odasında ya da seyahatte ekranı okumayı kolaylaştırıyor.

Ofis ışıklarından ve pencereden gelen yansımaları azaltıyor; gün ışığında, toplantı odasında ya da seyahatte ekranı okumayı kolaylaştırıyor. 10 bit renk ve %100 DCI-P3: 1.07 milyar renk gösterebilen panel, fotoğraf düzenleme, sunum ve portfolyo için doğru renk uyumu sunuyor.

1.07 milyar renk gösterebilen panel, fotoğraf düzenleme, sunum ve portfolyo için doğru renk uyumu sunuyor. 144 Hz ve 2 ms: Kaydırma, kalemle yazma ve hareketli oyun sahneleri daha akıcı.

Çizim ve tasarım için 40 bin TL'lik Casper PAD Z10 PRO uygun mu?

Casper PAD Z10 PRO, çizim, eskiz ve dijital not için uygun bir tablet, çünkü geniş renk alanlı OLED ekranı 4096 seviye baskı hassasiyetli, avuç içi algılamalı aktif bir kalemle birleştiriyor. Elini ekrana dayayarak çizebiliyorsun; kalemin eğim hassasiyeti 60° (±5°). Kullanacağın çizim programının Android sürümü olup olmadığını önceden kontrol etmeni öneririz.

Dizi film izlemek için büyük ekranlı bir tablet olarak nasıl?

Dizi-film için Casper PAD Z10 PRO'nun 14.2 inç OLED ekranı ve Dolby Atmos destekli 4 hoparlörü güçlü bir ikili oluşturuyor. Casper'ın verilerine göre tablet, video oynatmada 10 saate kadar dayanıyor. Bir not: Casper'ın kendi karşılaştırma tablosunda film ve eğlence için 16:10 ekran oranı öne çıkarılıyor; Casper PAD Z10 PRO'nun 3:2 ekranı ise belge ve üretkenlik odaklı.

Casper PAD Z10 PRO Sağlam ve Premium mu? Malzeme ve Tasarım Detayları

Casper PAD Z10 PRO, alüminyum alaşım gövdesi, 6 mm inceliği ve Antrasit Gri rengiyle Casper tablet ailesinin premium tarafında duruyor. Casper'a göre alüminyum gövde, tablete hem premium bir his hem de uzun ömürlü bir kullanım kazandırıyor. Casper, kamera çevresindeki yüzey geçişlerinin ve kenar hatlarının özenle işlendiğini vurguluyor.

Ölçülere bakınca:

Boyutlar: 314.9 x 217.5 x 6.0 mm

314.9 x 217.5 x 6.0 mm Ağırlık: 690 gram

690 gram Malzeme: Alüminyum alaşım

Alüminyum alaşım Renk: Antrasit Gri

14.2 inç ekranlı Casper PAD Z10 PRO, 6 mm inceliği ve 690 gramlık ağırlığıyla ofiste, müşteri ziyaretinde ve seyahatte çantada kolayca taşınabiliyor.

Şarjı uzun giden, sağlam bir tablet arayanlar için batarya nasıl?

Casper PAD Z10 PRO'da 10.000 mAh Li-ion batarya ve 30W şarj desteği var. Casper'ın verilerine göre video oynatmada 10 saate kadar kullanım sunuyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Dimensity D8300 işlemci için de Casper, eski nesillere göre %25'e kadar enerji verimliliği belirtiyor. Şarj, Type-C girişten yapılıyor.

Casper PAD Z10 PRO'nun Kutusundan Hangi Aksesuarlar Çıkıyor?

Casper PAD Z10 PRO'nun kutusundan 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Magic Keyboard, 1 adet Type-C kablosu ve 1 adet yedek kalem ucu çıkıyor. Bu, tableti ilk günden laptop benzeri bir çalışma düzenine sokmak için ayrıca aksesuar almana gerek kalmaması demek.

Magic Keyboard: Touchpad'li, menteşeli, 96 saat pil ömürlü

Casper'ın Magic Keyboard'u, tableti masada küçük bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmanı sağlıyor. Klavye, tablete manyetik olarak tutunuyor ve Bluetooth ile bağlanıyor. Özel menteşesi sayesinde ekran açısını ayarlayabiliyorsun; touchpad de fareye benzer bir kontrol sunuyor.

Bağlantı: Bluetooth, manyetik tutunma

Bluetooth, manyetik tutunma Dizilim: Türkçe Q

Türkçe Q Touchpad: Var

Var Gövde malzemesi: Deri

Deri Renk: Siyah

Siyah Boyut: 316.7 x 234 x 19 mm

316.7 x 234 x 19 mm Pil ömrü: 96 saate kadar

96 saate kadar Şarj: Type-C

Casper Prestige Kalem: MPP2.0, 4096 seviye, 60 saat pil

Casper Prestige Kalem; not alma, çizim, imzalama ve belge işaretleme için tasarlanmış aktif bir kalem. Avuç içi algılama özelliği, elini ekrana dayadığında istenmeyen dokunuşları engelliyor.

Protokol: MPP2.0

MPP2.0 Baskı hassasiyeti: 4096 seviye

4096 seviye Örnekleme / raporlama hızı: 120 Hz / 266 Hz

120 Hz / 266 Hz Eğim hassasiyeti: 60° (±5°)

60° (±5°) Düğmeler: 2 adet; biri silgi, biri sağ tıklama

2 adet; biri silgi, biri sağ tıklama Gövde: Alüminyum, manyetik konumlandırma

Alüminyum, manyetik konumlandırma Pil ömrü: 60 saat

60 saat Şarj: Type-C

Kutu İçeriği Öne Çıkan Özellik Hangi İşte Kullanılır? Casper PAD Z10 PRO 14.2 inç 2.8K OLED, 12 GB / 256 GB Her şeyin merkezi Casper Prestige Kalem MPP2.0, 4096 seviye, 60 saat pil Not, çizim, imza, PDF işaretleme Magic Keyboard Touchpad, Türkçe Q, 96 saat pil E-posta, rapor, sunum hazırlama Type-C kablosu Şarj ve veri Tablet, kalem ve klavye şarjı Yedek kalem ucu Prestige Kalem için Aşınan ucu değiştirmek

Kutu içeriği Casper'ın ürün sayfasından alınmıştır; Casper, satın alma tarihinde yeniden kontrol edilmesini öneriyor.

İş İçin Kalemi ve Klavyesi Olan Kaliteli Bir Tablet: Casper PAD Z10 PRO Laptop Yerine Kullanılabilir mi?

Casper PAD Z10 PRO; e-posta, internet, görüntülü toplantı, sunum, not alma ve temel belge işlerinde laptop yerine kullanılabilir. Touchpad'li Magic Keyboard, bölünmüş ekran desteği ve 12 GB bellek bu işleri tek cihazda yürütmeyi kolaylaştırıyor. Casper'ın kendi değerlendirmesine göre Windows veya macOS'a özel profesyonel yazılımlar gerekiyorsa tablet, ana bilgisayarı tamamlayan bir cihaz olarak düşünülmeli.

İş tarafında öne çıkan noktalar:

Bölünmüş ekran: Bir yandan toplantı notu alırken diğer yanda sunumu açık tutabilir, bir dokümanı düzenlerken aynı anda araştırma yapabilirsin.

Bir yandan toplantı notu alırken diğer yanda sunumu açık tutabilir, bir dokümanı düzenlerken aynı anda araştırma yapabilirsin. 12 GB LPDDR5 bellek: Uygulamalar arasında geçişte yavaşlama riskini azaltıyor.

Uygulamalar arasında geçişte yavaşlama riskini azaltıyor. 256 GB depolama ve 1 TB'a kadar microSD: Sunum, rapor ve medya arşivini yanında taşıyabilirsin.

Sunum, rapor ve medya arşivini yanında taşıyabilirsin. Dolby Atmos destekli 4 hoparlör ve 5 MP ön kamera: Görüntülü toplantılar ve kurumsal videolar için.

Görüntülü toplantılar ve kurumsal videolar için. 24 TOPS NPU: Casper'a göre uyumlu yapay zekâ uygulamalarında cihaz üzerinde işlem için altyapı sağlıyor.

Casper'a göre uyumlu yapay zekâ uygulamalarında cihaz üzerinde işlem için altyapı sağlıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3: Ofis ağında hızlı bağlantı, kablosuz aksesuarlarla kolay eşleşme.

Hangi iş için Casper PAD Z10 PRO'nun hangi özelliği işe yarar?

Senin İşin Casper PAD Z10 PRO'da İşine Yarayan Yönetici / danışman Magic Keyboard ile e-posta, Prestige Kalem ile belge imzalama ve işaretleme Satış ekibi 690 g gövde, 10 saate kadar video oynatma, sunumlar için 14.2 inç OLED ekran İçerik üreticisi 10 bit renk, %100 DCI-P3, 13 MP arka kamera Tasarımcı / çizer 4096 seviye kalem, avuç içi algılama, 144 Hz ekran Sık seyahat eden profesyonel 6 mm ve 690 g gövde, Anti Glare ekran, 10.000 mAh batarya, kutudan çıkan klavye Oyun ve eğlence 144 Hz OLED, Dolby Atmos destekli 4 hoparlör

Casper PAD Z10 PRO Kullananlar Ne Diyor?

Casper PAD Z10 PRO yeni bir model olduğu için kullanıcı yorumu henüz az. Hepsiburada'da ürünü satın alanların verdiği 4 değerlendirmenin ortalaması 5,0. Bu değerlendirmelerden metin içerenlerden biri şöyle:

"Çoooookkkk başarılı" (Hepsiburada alıcısı, 18 Kasım 2026)

Ürün karşılaştırma sitesi epey.com'daki yorumlarda ise tabletin fiyatı tartışılıyor. Bir kullanıcı işlemci seçimini olumlu bulurken fiyatı ve şarj hızını eleştiriyor:

"İşlemciyi sonunda biraz iyileştirmişler Helio G99 veya Dimensity 7000 serisi yerine 8300 koymaları çok daha iyi olmuş ama yine de 40 bin fazla" (epey.com kullanıcısı, Ağustos 2026)

"10000 mah bataryaya 30 W şarj biraz yetersiz kalmış ayrıca en az 512 gb rom desteği de olmalıydı." (epey.com kullanıcısı, Ağustos 2026)

Başka bir epey.com kullanıcısı da çizim için uygunluğu soran bir yoruma "bu bütçelere daha iyileri var ama bu da kötü değil" diye yanıt veriyor (epey.com kullanıcısı, Ekim 2026). Epey'deki yorumların ürünü satın alanlardan mı yoksa ilgilenenlerden mi geldiği belirtilmiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Casper PAD Z10 PRO'nun kutusundan kalem ve klavye çıkıyor mu?

Cevap: Evet. Casper PAD Z10 PRO'nun kutusunda 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Magic Keyboard, 1 adet Type-C kablosu ve 1 adet yedek kalem ucu var. Kalem ve klavye 39.999 TL'lik fiyata dahil.

Soru: Casper PAD Z10 PRO'ya SIM kart takılır mı?

Cevap: Casper'ın teknik tablosunda Casper PAD Z10 PRO'nun bağlantı teknolojisi Wi-Fi olarak geçiyor; tablet Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.3 destekliyor.

Soru: Casper PAD Z10 PRO'nun depolama alanı artırılabilir mi?

Cevap: Evet. Casper PAD Z10 PRO'da 256 GB dahili depolama var ve microSD kartla depolama 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

Soru: Casper PAD Z10 PRO'nun garantisi kaç yıl?

Cevap: Casper, tabletleri için fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti veriyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Windows veya macOS yazılımına bağlı çalışanlar: Casper PAD Z10 PRO, Android 16 ile geliyor. Masaüstüne özel muhasebe, mühendislik ya da kurgu programları kullanıyorsan tablet ana bilgisayarının yerini tutmaz, yanına eklenen bir cihaz olur.

Casper PAD Z10 PRO, Android 16 ile geliyor. Masaüstüne özel muhasebe, mühendislik ya da kurgu programları kullanıyorsan tablet ana bilgisayarının yerini tutmaz, yanına eklenen bir cihaz olur. Dışarıda SIM kartla internet isteyenler: Model Wi-Fi bağlantılı; mobil hat takılmıyor.

Model Wi-Fi bağlantılı; mobil hat takılmıyor. Yalnızca video izleyip internette gezinecekler: 39.999 TL'nin önemli bir kısmı kalem, klavye ve 12 GB bellek gibi üretkenlik odaklı donanıma gidiyor. Sadece izleme için daha uygun fiyatlı Casper tabletler bütçeyi daha verimli kullanır.

39.999 TL'nin önemli bir kısmı kalem, klavye ve 12 GB bellek gibi üretkenlik odaklı donanıma gidiyor. Sadece izleme için daha uygun fiyatlı Casper tabletler bütçeyi daha verimli kullanır. Çok hızlı şarj bekleyenler: 10.000 mAh bataryaya 30W şarj desteği eşlik ediyor; kullanıcı yorumlarında da bu nokta eleştirilmiş. Ayrıca kutu içeriği listesinde şarj adaptörü yer almıyor, satın almadan önce kontrol etmende fayda var.

10.000 mAh bataryaya 30W şarj desteği eşlik ediyor; kullanıcı yorumlarında da bu nokta eleştirilmiş. Ayrıca kutu içeriği listesinde şarj adaptörü yer almıyor, satın almadan önce kontrol etmende fayda var. Ekran oranını film için seçenler: Casper PAD Z10 PRO'nun 3:2 ekranı belge, not ve üretkenlik odaklı; Casper'ın karşılaştırma tablosunda film ve eğlence için 16:10 oran öne çıkarılıyor.

Sonuç: Casper PAD Z10 PRO Her İşini Görebilir mi?

Casper PAD Z10 PRO, Android ile yürüyen bir iş akışın varsa ve iş, tasarım, eğlenceyi tek cihazda toplamak istiyorsan 40 bin lira civarında bakman gereken premium tabletlerden biri.

Fiyat: 39.999 TL; Prestige Kalem ve Magic Keyboard fiyata dahil.

39.999 TL; Prestige Kalem ve Magic Keyboard fiyata dahil. Ekran: 14.2 inç, 3:2, 2.8K OLED, 144 Hz, 800 nit HBM, Anti Glare.

14.2 inç, 3:2, 2.8K OLED, 144 Hz, 800 nit HBM, Anti Glare. Performans: Dimensity D8300, 12 GB LPDDR5, 256 GB (1 TB'a kadar microSD), 24 TOPS NPU.

Dimensity D8300, 12 GB LPDDR5, 256 GB (1 TB'a kadar microSD), 24 TOPS NPU. Malzeme: 6 mm, 690 gram alüminyum alaşım gövde; deri gövdeli klavye, alüminyum gövdeli kalem.

6 mm, 690 gram alüminyum alaşım gövde; deri gövdeli klavye, alüminyum gövdeli kalem. Batarya: 10.000 mAh, 30W şarj, Casper'a göre 10 saate kadar video.

10.000 mAh, 30W şarj, Casper'a göre 10 saate kadar video. Kime uygun: Yöneticiler, danışmanlar, satış ekipleri, sık seyahat eden profesyoneller, içerik üreticileri ve çizerler.

Yöneticiler, danışmanlar, satış ekipleri, sık seyahat eden profesyoneller, içerik üreticileri ve çizerler. Kime değil: Windows/macOS yazılımına bağımlı olanlar ve tableti yalnızca video için kullanacaklar.

Daha fazla detay için Casper PAD Z10 PRO ürün sayfasına göz atabilirsin.

Kaynak: Bu içerik 19 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Casper PAD Z10 PRO ürün sayfası ve teknik özellikler tablosundan; kullanıcı yorumları Hepsiburada ve epey.com sayfalarından derlenmiştir.