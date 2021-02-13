Apple, Mart'ta Yeni iPad Pro'yu ve AirTags'i Duyurabilir

Apple hakkında bilgi sızdırmasıyla ünlü bir analist, şirketin önümüzdeki ay planlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Apple, önümüzdeki ay içerisinde yeni bir iPad Pro modeli ve AirTags'i duyuracak. Duyurunun Apple tarafından gerçekleştirilecek bir sanal etkinlikte yapılacağı da söylentiler arasında.

İnternet ortamı sayesinde birçok bilgi sızıntısı elimizin altına geliyor. 'Sayesinde' diyoruz ancak bazen bu bilgi sızıntıları kötü olabiliyor zira insanlar çok heyecanlanıp daha sonrasında hüsrana uğrayabiliyor. Bunun en güzel örneği de teknoloji devlerinin ürünleri hakkında oluyor. Teknoloji devlerinin gelecek dönemlerde piyasaya sürmeyi planladığı ürünlerle ilgili bilgi kırıntıları, hemen her gün paylaşılıyor.

Bugün de bu tarz bir bilgi sızıntısı ortaya çıktı. Bir YouTuber, aynı zamanda Apple analisti olan Jon Prosser, Apple'ın gelecekte piyasaya süreceği ürünler hakkında bazı bilgiler verdi. Söylentiye göre Apple, bu sene içerisinde birçok ürününü piyasaya sürecek. Bunlardan biri yeni bir iPad Pro modeli, biri ise AirTags olacak.

Yeni iPad Pro ve AirTags mart ayında geliyor:

Jon Prosser'ın raporlarına göre Apple, yeni iPad Pro modelini ve AirTags'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sabah saatlerinde açıklanan bilgilere göre Apple, önümüzdeki ay içerisinde iki yeni ürününü piyasaya sürecek. Bu da Apple'ın Mart 2021 döneminde iki farklı ürününü duyuracağı anlamına geliyor ancak bu bilgiler kesin değil. Zira az önce de bahsettiğimiz gibi bu yalnızca bir 'bilgi sızıntısı'.

Bunun yanı sıra şunu da bilmekte fayda var: Apple, genel olarak bundan önceki senelerde mart ayından önce etkinlik yapmadı. Dolayısıyla önümüzdeki ay iki ürünün birden duyurulacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor olabilir. Şirketin mart ayı geldiği gibi etkinlik yapma isteği olmama ihtimali gibi, yapılacak herhangi bir etkinliğin ertelenmesi ihtimali de bulunuyor.