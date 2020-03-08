Apple’ın 5G iPhone’u Corona Virüsü Yüzünden Ertelenebilir

Bloomberg tarafından aktarılan Bank of America analistlerinin raporuna göre Apple’ın merakla beklenen 5G destekli iPhone’unun çıkışı, Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenebilir. Analistlerin aktardığına göre cihazın bu sonbaharda yapılacak olan lansmanında 1 ay kadar gecikme gerçekleşebilir.

Analistler, Corona virüsü salgınının satış ve tedarik zincirini nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizlik görülmeye devam ettiği için teknoloji devi Apple'ın yeni cihaz lansmanı konusunda kararsız olduğunu bildirdi.

Bank of America tarafından açıklanan raporda Apple'ın merakla beklenen 5G iPhone'unun tanıtımının, salgının bir sonucu olarak 1 ay kadar gecikebileceği yazıldı. Firma, şirketin durumuyla alakalı olarak tedarik zinciri uzmanı Elliot Lan ile görüştü.

iPhone 12'nin yanı sıra iPhone 9'da da gecikme yaşanabilir:

Elliot Lan, iPhone 12'deki 1 aylık gecikmenin yanı sıra iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak beklenen yeni modelin lansmanının hem tedarik sorunları hem de COVID-19'dan kaynaklanan zayıf talep ortamı nedeniyle erteleneceğini beklediğini iletti.

Bank of America analisti Wamsi Mohan'a göre ise Apple’ın yaklaşan modelleri için lansman zamanlaması günümüzde dünyayı etkisi altına alan Corona virüsünden ziyade üretimin Nisan ve Mayıs aylarında nasıl arttığına bağlı olacak. Bu haftanın başlarında iPhone üreticisi Hon Hai Precision Industry Co. da Çin tesislerinin Mart sonuna kadar normal şekilde faaliyete geçmesini beklediğini söylemişti.

Apple hisseleri geriliyor:

Apple hisseleri cuma günü New York'ta saatler 11.09'u gösterirken %4'e kadar geriledi. Böylece S&P 500'ün verilerine göre bu dönemdeki düşüşüne paralel olarak Apple hisse fiyatları 12 Şubat'taki kapanışından bu yana %13 düşmüş oldu.

Apple'ın ikinci çeyrek sonuçlarının önümüzdeki ayın sonunda açıklanması bekleniyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre kazançlar üzerinde fikir birliği geçen ay %9,6 düşerken gelir görünümü aynı dönemde %5,5 düştü. Cuma günü UBS ise Apple için yakın vadede düşük talep riskinin arttığını ve etkinin Çin'in ötesine genişlemesinin muhtemel olduğunu yazmıştı.

Analistlerin konuyla ilgili yorumları ve raporları bu şekildeyken Corona virüsünün ilerleyen zamanda ne şekilde etkiler bırakacağını ve Apple başta olmak üzere teknoloji firmalarının nasıl hareket edeceğini hep beraber göreceğiz.