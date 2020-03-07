Apple, Çalışanlarına Evden Çalışmayı Tavsiye Etti

Apple, Corona virüsü paniği nedeniyle Apple Park'taki çalışanlarını "evden çalışmaya" teşvik etmeye başladığı iddia edildi. Şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, çağrının bir zorunluluk değil tavsiye niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 3.491 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) paniği ABD'de de yayılıyor. Son olarak Apple yönetiminin, California'daki Apple Park'taki çalışanlarına "evden çalışmayı" tavsiye ettiği öğrenildi.

Konuyu ilk gündeme getiren, Bloomberg'in Apple muhabiri Mark Gurman oldu. Twitter hesabından bir gönderi paylaşan Gurman, Apple'ın Silikon Vadisi'ndeki Apple Park yerleşkesindeki çalışanlarına, "ek bir önlem" olarak bugünlük evden çalışmaya teşvik ettiğini yazdı. Daha sonra da Business Insider konuyla ilgili bir haber yayınladı. Satış mağazalarınınsa açık kalacağı belirtildi.

Apple bazı etkinliklerden çekildi

Bununla birlikte çağrının yalnızca tavsiye niteliğinde olduğu, bazı ekiplerin evden çalışmayı hayli zor bulduğu belirtiliyor. Evden çalışma seçeneğinin ayrıntıları da belli değilken, Apple'ın evden çalışmaya ilişkin kamuoyuna resmi bir duyuru yapmadığına da dikkat çekiliyor.

Apple bu haftanın başında önemli film ve oyun etkinliklerinden olan SXSW'ten çekildiğini açıklamıştı. Bu etkinlikte Apple'ın 3 yeni Apple TV+ orijinal içeriğini tanıtacaktı. Apple'ın haziran ayında düzenlenmesi planlanan Worldwide Developers Conference'ın akıbeti de belli değil. Facebook ve Google'ın kendi geliştirici konferanslarını iptal etmeleri göz önünde bulundurulunca, Apple'ın da benzer bir yolu takip edebileceği belirtiliyor.

Santa Clara Halk Sağlığı departmanı, yakın zamanda şirketlere, uygun elemanlarına evden çalışmayı kullanmalarını tavsiye edebileceklerini söylemişti. Apple'ın son hamlesinin bu çağrıya uygun olduğu düşünülüyor.

Apple'ın Corona virüsü nedeniyle yaşadığı sorunlar ABD'den ibaret değil. Çin’de üretimlerin durma noktasına geldiği bu günlerde Apple’ın da bileşen tedarikinde zorlandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, bu sebeple bu ay içinde satışa sunmayı planladığı iPhone SE 2’nin tanıtım tarihini erteleyebilir.