Apple iPhone 13'ün Makro Kamerasının Yeteneklerini Sergiledi

Hepiniz hak verirsiniz ki iPhone'un kamerası, akıllı telefonlar arasında en sevilenlerin başında geliyor. Diğer özellikleri bir yana, sırf kamerası yüzünden bile iPhone alan pek çok insan var. Apple'ın Instagram hesabından paylaştığı ve iPhone 13'ün makro çekim özelliğini gösteren bir video ise bunun nedenini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Makro çekim; odağınızdaki nesneye inanılmaz derecede yaklaşmanıza olanak sağlayarak, çıplak gözle fark etmenizin imkansız olduğu büyüleyici detayları yakalamanızı sağlar. Özellikle de beklenmedik ani hareketler yapabilen böceklerin fotoğraflarını veya videolarını çekmeye çalıştığınızda pek de işbirlikçi bir tavır sergilemediklerini düşündüğümüzde bu, mükemmel çekimi elde etmek için bol bol pratik yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Çoğu fotoğrafçı; Apple’ın 2021 amiral gemisi iPhone 13’ün, yeni makro modu sayesinde telefonları aracılığıyla fotoğraf ve video çeken kişiler için bugüne kadar yapılmış en iyi iPhone olduğu konusunda hemfikir. Apple’ın resmi Instagram hesabından paylaştığı son örnek ise, iPhone 13’ün yeni makro modunun sunduğu olanaklara temkinli yaklaşan herkesi kesinlikle ikna edecek cinsten.

iPhone 13 Pro'nun makro çekim modu, kullanıcılardan tam not aldı

‘the.butterfly.guy’ isimli hesap tarafından çekilmiş olan ve kelebeğe dönüşen bir tırtılın bu sihirli anlarını gösteren video; çoğunlukla fotoğraf çekimine odaklanan makro modunun video çekimi için de harikalar yaratabildiğini kanıtlıyor.

Hangi model ile çekildiği belirtilmemiş olsa da, eski modellerin makro modunu desteklemediklerini göz önünde bulundurduğumuzda bu videonun makro modunu destekleyen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’tan birisiyle çekildiği kesin. İşte o büyüleyici video:

Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone kamerasının daha önce de film çekimi için kullanılmış olduğunu düşündüğümüzde, her yeni modeliyle kamerasını biraz daha üst seviyeye taşıyan iPhone’un adını gelecekte film sektöründe daha sık duymamız muhtemel gibi duruyor. Bizden söylemesi.