Apple, iPhone 13'ten Şarj Girişini Kaldırmayı Planlıyor

Tutarlı sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser'a göre Apple, iPhone 13 modellerinden birinde şarj girişini kaldırmayı planlıyor. Apple, önümüzdeki yıllarda ise tüm iPhone'lardan şarj girişlerini kaldıracak.

Apple, geçtiğimiz ay iPhone 12 ailesini resmen tanıttı ve gerçekleştirilen lansman etkinliğinde üzerinde en fazla durulan özelliklerden biri de iPhone’lara bir mıknatıs yardımıyla sıkı sıkıya bağlanabilen MagSafe kablosuz şarj cihazı oldu.

MagSafe kablosuz şarj cihazı, mıknatıslı tutunma özelliği ve kompakt tasarımıyla diğer kablosuz şarj pedlerinden açık bir şekilde ayrılıyor olsa da cihazın 399 TL’lik fiyat etiketi, geniş kitlelerce benimsenmesini yavaşlatabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Ancak daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Jon Prosser'e göre Apple, MagSafe’in benimsenmesi konusunda agresif bir politika yürütmeyi planlıyor.

Apple, 2016 yılında tanıtılan iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişine veda ettiğinde çok eleştirilmişti. Tesadüftür ki şirketin ilk kablosuz kulaklığı olan AirPods da aynı yıl piyasaya sürülmüştü ve iPhone sahipleri Airpods’u inanılmaz bir hızla benimsemişti. Görünüşe göre Apple, bu politikanın bir benzerini MagSafe için planlıyor.

Jon Prosser tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, iPhone 13 ile birlikte akıllı telefonlarından şarj girişini de kaldırmayı planlıyor. Dolayısı ile iPhone 13’e ne kablolu şarj cihazınızı ne de kablolu kulaklığınızı bağlayamayacaksınız.

Prosser’a göre Apple da iPhone’lardan şarj girişini kaldırmanın “cesur” bir hareket olduğunu biliyor. Bu nedenle tüm iPhone 13 modellerinden değil, yalnızca birinden şarj girişini kaldırmayı planlıyor. Şu an için bu modelin hangisi olacağı konusunda bir bilgi bulunmasa da bunun yalnızca bir başlangıç olacağını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle Apple, iPhone 13’ten sonra kademeli olarak tüm iPhone modellerinde şarj girişini kaldırmayı planlıyor.

Apple’ın şarj girişi olmayan bir iPhone tanıttığında özellikle sosyal medyada çok fazla eleştirileceğini, hatta muhtemelen rakip akıllı telefon üreticilerinin “alay konusu” olacağını tahmin etmek zor değil. Ancak şunu açık bir şekilde ifade edebiliriz ki Apple’ın kablosuz şarjı standart hale getirmesi halinde diğer akıllı telefon üreticilerinin de şarj girişlerine veda ettiğini görmemiz son derece olası.