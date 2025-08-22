Apple, uygun fiyatlı iPhone serüvenini gelecek yıl da sürdürecek. Şubat 2026'da iPhone 17e modeli ile resmen tanışacağız. Peki bu telefon neler sunacak? Özellikleri ve fiyatı ne olacak? İşte iPhone 17e hakkında bildiğimiz her şey!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2025 yılında dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, şubat ayında uygun fiyatlı iPhone modelini resmen duyurdu. iPhone 16e olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, nispeten uygun fiyata Apple Intelligence gibi gelişmiş özellikler sunuyordu.

Peki iPhone 17e tüketicilere neler sunacak? Bu telefonun özellikleri ve fiyatı ne olacak? Bu içeriğimizde iPhone 17e ile ilgili bildiğimiz her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

iPhone 17e:

iPhone 17e tasarımı:

iPhone 16e, Apple'ın uzun yıllar boyunca kullandığı çentikli ekran tasarımını benimsemişti. Arka kısımda ise tek bir kamera görmüştük. iPhone 17e'de ise Apple'ın biraz daha modern bir tasarım edeceğini görüyoruz. iPhone 17e, Apple'ın Dynamic Island olarak isimlendirdiği delikli ekran yapısını benimseyecek. Telefonun diğer tasarım detaylarında ise önemli bir değişim yaşanmayacak.

iPhone 17e ekranı:

iPhone 16e yerine iPhone 17e satın almayı planlayan tüketiciler, ekran tarafında iyileştirme bekleyebilirler. Ancak burada keyifleri kaçıracak bir detay vermemiz lazım. Evet, iPhone 17e ile çentikli ekran devri kapanacak ancak ekran tazeleme oranı noktasında iyileşme olmayacak. iPhone 17e, 60 Hz tazeleme oranına sahip 6.1 inç boyutlu OLED ekranla donatılacak.

iPhone 17e performansı:

Apple, iPhone 17e'de dikkat çeken bir performans sunacak diyebiliriz. Zira bu akıllı telefonda iPhone 17 serisi ile tanışacağımız A19 işlemciye yer verilecek. Ancak iPhone 17e'nin uygun fiyatlı bir varyant olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Apple, işlemcinin kapasitesini bir nebze de olsa düşürebilir. RAM tarafında ise 8 GB kapasite korunmaya devam edecek.

iPhone 17e bataryası:

iPhone 17e, boyutları açısından iPhone 16e'ye benzerlik gösterecek. Hâl böyle olunca telefonun bataryası, çok büyük oranda değişmeyecek. Bu noktada henüz kesin bir veri yok ancak iPhone 17e, çok büyük olasılıkla 3.279 mAh civarı kapasiteye sahip bir batarya ile donatılacak. Bu telefon, tahmin edebileceğiniz üzere USB Type-C ile şarj edilecek.

iPhone 17e kamerası:

Apple, iPhone 17e'nin arka kamerasında önemli bir iyileştirme yapmayacak. Bu bağlamda; iPhone 16e'de gördüğümüz 48 MP çözünürlük sunan arka kamera, yeni modelde de korunacak. Öte yandan; iPhone 17e'nin 12 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerayla donatılacağını da belirtelim.

iPhone 17e yapay zekâ özellikleri:

İçeriğimizin başında da belirttiğimiz gibi iPhone 16e, uygun fiyata Apple Intelligence sunuyor olması ile dikkat çekmişti. Bu durum, iPhone 17e'de de korunacak. Apple'ın 2026 model uygun fiyatlı iPhone'unda yapay zekâ destekli özellikler yer alacak.

iPhone 17e teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç, 60 Hz, 2532 x 1170 piksel, OLED İşlemci A19 RAM 8 GB Depolama 128-256-512 GB Ön kamera 12 MP Arka kamera 48 MP Batarya 3.279 mAh İşletim sistemi iOS 26

iPhone 17e ne zaman çıkacak?

Apple, iPhone 16e'yi Şubat 2025'te duyurdu. Hâl böyle olunca iPhone 17e için de buna benzer bir tarihten bahsetmek mümkün. Sektör kaynaklarının da söylediklerine göre iPhone 17e, Şubat 2026 döneminde resmî olarak duyurulacak.

iPhone 17e fiyatı ne olacak?