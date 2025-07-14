Apple'ın yeni 'e' serisine yönelik planlarını bir çırpıda yok edebilecek bir mahkeme yakında Samsung lehine sonuçlanabilir.

Samsung, yıllar önce Çinli ekran üreticisi BOE’ye karşı bir dava açmıştı. Şimdi ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC) verdiği kararla birlikte bu davayı kazanmaya çok yakın. Karara göre BOE, Samsung’un ticari sırlarını ihlal etti ve bu yüzden BOE’nin ekran içeren ürünlerinin ABD’ye ithalatı engellenebilir.

Bu durumun en büyük etkisi ise Apple’da hissedilecek çünkü Apple, özellikle daha uygun fiyatlı iPhone modellerinde (örneğin iPhone 16e gibi) uzun süredir BOE'nin ürettiği ekranları kullanıyor. Yeni çıkacak iPhone 17e’de de BOE ekranları kullanılacaktı ama bu kararla birlikte şirketin planları suya düşebilir.

iPhone 17e, iPhone 16e'den daha pahalı olacak

BOE aslında Çin’de satılacak iPhone 17'lerin ekran üretimini de üstlenmişti. Apple ile iş birliği büyüyordu. Hatta Apple, BOE'yi ileride MacBook ekranları için bile düşünüyordu çünkü BOE, Samsung ve LG'ye kıyasla daha ucuz ekranlar sunuyor. Bu da Apple için maliyet avantajı demekti.

Şimdi bu mahkemenin Samsung lehine sonuçlandığı senaryoda BOE'nin Apple ile geleceği ciddi şekilde tehlikeye girmiş durumda. Bu karar Çin’deki iPhone üretimini etkilemese de, BOE’nin küresel pazarda Apple'la çalışmasını zorlaştıracak ve büyük olasılıkla iPhone 17e fiyatlarının artmasına yol açacak.

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